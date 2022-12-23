«Трон под царем может зашататься». К чему готовится Пригожин под Бахмутом и почему быстрых побед в войне не будет? Интервью с Игалем Левиным 23 декабря, 23:51 Эксклюзив НВ Интервью с Игалем Левиным о том, к чему готовится Пригожин под Бахмутом и почему скорых побед в войне не будет (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка / Facebook)

Никаких быстрых побед Украины над Российской Федерацией или ее вооруженными силами быть не может и не будет, убежден офицер Армии обороны Израиля военный аналитик Игаль Левин.

Но, по его мнению, трон под царем, диктатором Владимиром Путиным может зашататься, и к этому уже готовится основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, «воспитывая» вооруженных и жестоких людей под Бахмутом.

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О ситуации на фронте и о том, когда и как угроза с РФ перестанет существовать, Левин рассказал в интервью Радио НВ.

— Хочу начать с Бахмута. Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов говорит, что у нас достаточно средств для того, чтобы откинуть российских оккупантов от Бахмута и, возможно, даже перейти в наступление. Появилось сообщение, что Вооруженные силы Украины провели удачную контратаку в Бахмуте. Знаете ли вы что-то о том, что происходит там сейчас?

— Контрнаступление Украины не прекращалось, оно продолжается. Нужно понимать, контрнаступление — это не только когда у вас появляются красивые кадры. Это комплекс мер, включающий в себя артиллерийскую работу, разведку и т. д.

Бутусов прав в том, что силы есть. У Украины остаются большие резервы. Более того, подразделения, которые формируются в тылу и не задействованы на фронте, насыщены новой техникой. Кстати, об этом [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный недавно говорил, что он просит прощения у бойцов на фронте. Это в недавнем интервью The Economist. Он просит прощения у бойцов на фронте, но кровь из носу нужно создавать резервные части с новой техникой, которая поступает с Запада в Украину.

Если мы говорим о Бахмуте, там было контрнаступление, которое отбросило врага. В частном секторе, застройке были боевые действия и их оттуда отбросили. Теперь смотрите: атаковать просто в лоб смысла нет. У нас есть северный и южный фланги Бахмута.

Будут ли операции на этих флангах или где-то на другом участке готовится что-то? Залужный же говорил, что он сейчас готовит новую крупную контрнаступательную операцию. Посмотрим. Но я уверен, что точно ВСУ не будут атаковать симметрично в лоб всех этих зеков и «вагнеровцев», которые наступают, пытаться их напрямую оттеснить. Вряд ли это будет именно так.

— Есть мнение о том, что якобы наш враг в Бахмуте приближается к оперативному тупику: штурмовать они могут, достичь цели — не могут. Звучит так, что для нас это тоже не очень выгодно, правда ли это?

— Что такое война? Вы ставите военную задачу и должны ее решить. Не обязательно уничтожать врага. Если ваша военная задача — освободить тот же Херсон (и враг оттуда бежал), то вы выполнили военную задачу, вы победили, а враг проиграл.