«Сентябрь — месяц Токмака». Свитан оценил продвижение ВСУ и перечислил, чего не хватает для выхода на госграницу. Интервью NV 16 августа, 20:17 NV Премиум Украинские военные на учениях в Днепропетровской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, когда ВСУ могут выйти на государственную границу с Россией и чего им не хватает, чтобы ускорить этот процесс.

— Сейчас есть небольшой бум в сети: украинская аэроразведка выложила фотографию, что они видят Токмак через свои квадрокоптеры. И очень много соответствующих оценок появилось. Когда Херсон начали видеть, несколько недель прошло и город был освобожден. Справедливы ли такие примерно оценки сейчас делать по Токмаку?

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— Токмак, скорее всего, мы будем обходить с востока. То есть брать его в так называемое оперативное окружение, под контроль нашей артиллерии. Потому то, что сейчас видит наша аэроразведка, — это дальность где-то до 20 километров. Они залетают, естественно, видят.

После зачистки плацдарма в районе Работиного, туда может быть подтянута наша артиллерия, которая уже начнет обрабатывать военные объекты в районе Токмака. Там у них 35 армия расположена. Не армия — это название. Так, несколько бригад. Но тем не менее расквартированы, рассредоточены. И как раз это — работа для армейской артиллерии.

Чтобы достать, надо расположиться в районе Работиного. Потому сейчас и выполняются эти боевые задачи под этим населенным пунктом.

Может быть, полторы-две недели еще будет зачищаться этот регион под вывод туда армейской артиллерии. И дальше уже начнется обрабатывание самих военных объектов в районе Токмака.

Инфографика: NV

Движение? Все будет зависеть от сил и средств, которые будут выделены, от замысла главкома и, естественно, введение в бой уже стратегических резервов. Это будет заметно сразу. То есть продвижение — километры в день. Будет сразу понятно, что вошли в бой уже стратегические резервы.

Думаю, сентябрь — это такой месяц Токмака.

— Анна Маляр, заместитель министра обороны, заявила, что ВСУ освободили село Урожайное. Рашисты пишут (советую их не читать), что в боях за Урожайное ВСУ вроде бы потеряли многое. Если это правда, хватит ли нам ресурсов для того, чтобы и дальше продвигаться к Азовскому морю? Ведь вы говорите, что еще не введены стратегические резервы.

— Любые наступательные операции не могут проводиться без потерь. Без этого просто не бывает. Есть определенные так называемые расходные материалы при движении в наступательных действиях. Под них попадают и те же БМП, БТРы, танки. То есть это по большому счету расходники, которые принимают на себя удар, выполняют основную задачу — защищают экипаж, защищают десант, который уже потом выполняет боевую задачу, поставленную всему подразделению.

Однозначно у нас будут потери. Это и есть эти расходники. Они потом восстанавливаются. Они выдерживают один-два-три ударов, до пяти некоторые переданные нам модификации выдерживают. И дальше восстанавливаются, опять вступают в бой, опять сохраняют жизни наших солдат.

Поэтому ничего страшного в этом нет. Иногда российские паблики и правду пишут. Да, действительно, при серьезных наступательных операциях есть такие потери. Но нам их восстанавливают.

Дело в том, что наши партнеры это тоже понимают. Есть определенный коэффициент вышедшей из строя техники. Эти коэффициенты постоянно корректируются. Нам наши партнеры организовывают новые поставки брони. Мы это видим. Постоянно идет броня. Потому здесь ничего страшного в этом смысле нет.

А стратегические резервы, которые вводятся в бой, это больше имеются в виду все-таки наши солдаты, наши Вооруженные силы, подготовленные, свежие резервы, которые не были еще в бою. У них есть определенный боевой потенциал. Они могут работать определенное время, исходя из интенсивности боев. Они будут заменять те уже части, которые были в боях, подустали, которые надо будет отводить на доформирование, на отдых.

Это такая ротация, которая проводится постоянно. Техника для того и нужна, чтобы удерживать огонь и принимать огонь на себя. Это бои. Они ведутся и будут дальше вестись.

У нас есть достаточное количество сил и средств для того, чтобы выполнить первый этап наступления, то есть выйти на Азовское побережье и зайти в Крым, если будет принято такое решение, допустим, исходя из замысла главкома. Здесь очень много зависит именно от этих планов, которые были разработаны, согласованы и дальше воплощаются в жизнь.

— Служба безопасности Украины показала, как и чем они атаковали Керченский мост. Сейчас вроде бы отсутствует информация о результатах последнего удара по Керченскому мосту. Правильно ли считать, что эта атака была неуспешной? Или это наоборот — хороший признак? Что сейчас вообще происходит с переправами? Канула в Лету история с автомобильными мостами. Это потому, что они не используются?

— Мы отработали по некоторым позициям. Допустим, тот же Крымский мост — это контрразведка СБУ Малюка отработала [дронами], как они назвали, Sea Baby, Морские малюки. Это их разработка, без привлечения каких-либо сторонних производств. То есть на внутреннем бюджетировании, на внутреннем резерве так называемом, наскребли по сусекам у себя и создали довольно-таки неплохой аппарат.

Такие же есть изделия у ГУР — Magura 5 такого уровня. Мы слышим о работе воздушными беспилотниками, работе ракетами. Потому эта работа идет постоянно.

Вопрос просто в определенных результатах. Здесь, да, есть. [Был] удар беспилотниками, надводными БЭКами так называемыми — безэкипажными катерами, теми же СБУшными «малюками». Из-за того, что это было чуть ли не в прямом эфире и потом выложили сьемки из самого катера и с камер наблюдения, она показалась такой эффективной. Потому что получилось это все сделать и хорошо показать.

А работу воздушных беспилотников очень сложно показывать, так как беспилотник воздушный, разные системы управления. Не всегда у него есть такой видео режим, который можно записать.

Ракета, когда идет, вообще без видеоизображения. Ракету только со стороны можно увидеть. Но не всегда эти видео попадают в сеть. И не всегда их записывают вообще.

Есть успешные удары [по Крымскому мосту], есть пока пристрелочные удары. Скорее всего с С-200 были так называемые пристрелочные удары для того, чтобы посмотреть на алгоритм действий ПВО противника. То есть они выполнили боевую задачу. Вопрос: куда и как? Но это уже история потом покажет и расскажет. Но по крайней мере задача разведывательная была выполнена.

Эти данные вот такой разведки боем будут учтены, [будут усранены] какие-то погрешности или какие-то новооткрывшиеся механизмы. Дальше будет нанесен серьезный удар уже с выводом из строя.

То есть это такая монотонная работа наших войск, которые такими дальними средствами поражения пользуются. Это мы еще не все их видели.

— Реакция должна быть, как на уничтожения комплекса С-300, трех пусковых?

— Примерно так и есть. Это просто монотонная работа. Надо просто подождать результаты этой работы.

— Сейчас новый тренд появляется: военные и эксперты начинают говорить, что «народ, забудьте о войне на две-три недели». Вице-премьер-министр Верещук буквально вчера тоже это сказала: «Война надолго». Зрители спрашивают: почему эксперты не реалисты? Невозможно освободить все территории к границам 1991 года военным путем. Сколько лет может продолжаться война?"

— У нас границы в 1991 году не было. Госграница у нас появилась с Россией 28 января 2003 года. Демаркация до сих пор не была проведена. Был подписан договор о госгранице между Украиной и Россией — Кучма и Путин подписывали в Киеве. Его потом ратифицировали оба парламента — одной и другой страны. Потому у нас есть госграница 2003 года, 28 января.

Демаркация — это, в принципе, забить столбики пограничные. Думаю, мы забьем когда-нибудь. Только не пограничные, а такие столбики с обозначением «мины». Вот это будет, наверное, оптимальная граница с Россией.

Так вот: у нас есть возможность выполнить эту задачу в следующем году.

Если уже говорить об реалиях, в этом году у нас уже нет такой возможности, если Россия как-то удержится. [Может], завтра Путин утром встанет, пойдет на работу, забудет, как дышать, и умрет. Потому иногда обозреватели говорят «если».

Если говорить о реалиях. В этом году у нас не будет в достаточном количестве самолетов, ракет. Даже, если и получим ATACMS, то, опять же, определенное количество — недостаточное для выполнения больших, широкомасштабных боевых задач.

Поэтому в этом году мы точно на госграницу 2003 года, если не будет «черного лебедя» в России, не выйдем.

А вот в следующем году… После получения самолетов, опять же, в достаточном количестве. Потому что, если дадут пять-шесть самолетов, не о чем говорить. А если дадут нам хотя бы три бригады, это примерно 10 эскадрилий, то есть 120 самолетов, три бригады по 40 самолетов, то этого будет достаточно для того, чтобы выйти на госграницу 2003 года в следующем году, где-то ближе к осени. То есть вполне реально использовать летнюю кампанию 2024 года и выйти на госграницу.

Я просто сам летчик, я представляю, что такое авиация. И [знаю], что с авиацией все увеличивается в скорости в 10 раз, на порядок. С использованием достаточного количества авиации уменьшается потери на тот же порядок — в 10 раз — относительно передвижений на земле. Потому здесь я однозначно оптимист.

Но я оптимист, если нам дадут достаточное количество самолетов.

Можно как-то самолеты заменить. Опять же, как-то. Заменить, допустим, тысячами ракет типа ATACMS. То есть это тысячи должны быть. Не десятки, как нам сейчас дали, а несколько десятков — одних, несколько десятков — других.

Нужно полторы-две тысячи ракет ATACMS для того, чтобы уничтожить все российские военные стационарные объекты. Это можно сделать как раз с помощью HIMARS. Ракеты эти есть — больше трех тысяч штук на складах у американцев. Они их сейчас будут заменять на PrSM, а это ракеты с дальностью больше 500 километров, а значит ATACMS освободятся, так сказать. Их можно будет как-то запросить и ими также работать.

Потому и есть у нас возможность выйти на границу 2003 года, на госграницу, при достаточном количестве одного и другого показателя. Причем даже без объявления дополнительной мобилизации, подготовки сил, средств, то есть какой-то большой подготовки наземных средств. Достаточно авиации в этом смысле и дальних ракет.

Именно такая концепция сейчас в этом тысячелетии взята на вооружение странами НАТО.

У них почему нет, допустим, достаточного количества стволов и боеприпасов? Да это просто не надо. Им это просто не нужно. Концепция совсем другая, потому нет снарядов, нет стволов, нет даже тех же танков в достаточном количестве. И они сильно не нужны после работы авиации, дальних средств поражения, типа тех же ATACMS.

Работа с Россией. Были бы у нас свои Громы с дальностью 500 километров, то уже бы военные объекты в Москве были бы зачищены, а мы очень быстро вышли на госграницу. Вот такой подход правильный, грамотный, понятный.

Использование личного состава для таких действий… Сколько надо, допустим? Сейчас у нас чуть ли не миллион человек под ружьем выполняют задачи по всей территории Украины. Понятно, размазана эта миллионная армия. А что такое, допустим, полный авиационный состав? Это 200 самолетов. Это всего лишь 200 летчиков. 200 самолетов, 200 летчиков выполняют максимально задачи. Только это ж надо хорошие самолеты, естественно, не Миг-25.

— А 200 летчиков у нас есть? Обычно вы говорите, что, пожалуй, самое дорогое из всего, что может быть, это подготовить летчика?

— Так и есть. Летный состав, конечно, дорогой. Я и сам готовил, и контролировал подготовку. Сотни летчиков прошло, так сказать, через мои руки и под контролем. У нас достаточное количество летного состава. Если будет стоять задача, то поднимутся.

У нас, наверно, больше несколько тысяч летчиков есть, которых можно привлечь для выполнения боевых задач. У нас последние 10 лет двойной, тройной состав в полках был. У нас самолетов не хватало для того, чтобы удовлетворить все потребности летного состава в подготовке.

Потому с летчиками как раз проблем нет. Черниговское и Харьковское летные училища, которые были еще при Советском Союзе, в 1995 году их слили в один Харьковский университет Воздушных сил. Хорошие кадры и одного, и другого училища. Лучшие училища в Советском Союзе.

Черниговское, которое я заканчивал, вообще считалось элитным, потому что самолеты, как только лучшие появлялись, они тут же появлялись в Черниговском летном. Курсанты летали на МиГ-23.

То есть у нас, в Украине, летная школа очень хорошая. И сам не одну сотню человек видел, подготовил и контролировал. Украинцы хорошо летают. Из украинцев получаются, наверное, лучшие [летчики], я бы так сказал.