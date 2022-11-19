«Путин уже не является „иконой“, какой был». Интервью с Михаилом Подоляком — о мощном конфликте между элитами РФ и скором окончании войны 19 ноября, 19:25 Эксклюзив НВ Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Диктатор Владимир Путин уже не является для россиян «иконой», какой он был последние 10−15 лет, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Уже к весне, убежден он, мы сможем увидеть деморализацию российского общества, истощение ресурсов и главное очень мощный внутренний конфликт между элитами в России.

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В интервью Радио НВ Подоляк рассказал, как окружение Путина и белорусского узурпатора Лукашенко ищут спасения на Западе и возможно ли скорое завершение войны.

— Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов сказал о том, что война с Россией закончится до весны. Также он предполагает, что украинские силы смогут вернуть Крым до конца декабря. Как вы оцениваете такое заявление? На чем, по-вашему, оно строится?

— Ключевые заявления все же должны делать Вооруженные силы Украины, потому что Министерство обороны у нас занимается государственной политикой в сфере обороны, в первую очередь поставками оружия, которые должны насытить нашу контрнаступательную способность.

Второе. Считаю, что Гаврилов базирует [свое утверждение] на оценках нашей военной разведки, ГУР прежде всего. И действительно есть оптимистичные оценки того, что мы можем эффективно контрнаступать. У России сегодня нет возможности [наступать]. С точки зрения и среднего офицерского звена и стратегического командования они лишь реагируют на вызовы ВСУ. Это очень важно. Они почти постоянно находятся в состоянии отступления, то есть отступают.

Они сегодня используют только один инструмент давления на Украину — это крылатые ракеты, которыми обстреливают энергоинфраструктуру. Кроме того, мы видим, что нет никаких слаженных действий мобилизованных и др.