У России есть ресурсы вести войну еще около двух лет — украинская разведка 30 марта, 17:02 Сейчас оккупанты пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

По данным военной разведки, у страны-агрессора России есть ресурсы вести войну еще около двух лет при нынешней интенсивности боевых действий.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Укринформ.

«Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году», — сказал Черняк.

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Представитель разведки подчеркнул, что если усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше.



Он отметил, что сейчас оккупанты пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинские силы, по его словам, планируют и проводят эффективные контрмеры, наносящие максимальные потери для оккупантов.

Представитель разведки добавил, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции.

«Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое „большое наступление“ обернулось для России „пшиком“ — они не получили ни одного значимого результата», — отметил Черняк.

Ранее главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров говорил, что война России против Украины может продлиться еще как минимум один год.

23 февраля глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.

В январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.