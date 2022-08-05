Горячая фаза войны однозначно закончится до конца года — генерал Марченко 5 августа, 17:13 Дмитрий Марченко (Фото:скриншот видео / Радіо Свобода / YouTube)

Генерал-майор Дмитрий Марченко считает, что горячая фаза полномасштабной войны России против Украины закончится до конца года.

Свое мнение он высказал в комментарии журналисту Тарасу Березовцу, который опубликован на его YouTube-канале.



«Я очень редко берусь прогнозировать, но долго она [горячая фаза войны] не будет. Ни они, ни мы долго не потянем. Именно горячая фаза закончится до конца года однозначно», — заявил Марченко.



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Он также сказал, что сроки освобождения временно захваченных территорий, в частности, на юге Украины, зависят от многих факторов, среди которых — поставки обещанного партнерами оружия. По мнению генерала, тактика оккупантов на юге не изменится.

«По тому же плану они хотят наступать на Николаев, но хочу всех успокоить: не надо их бояться, им страшнее, чем нам. Они тоже боятся, надо оказывать сопротивление. Будем их бить и выгонять, это наша земля, мы никого не боимся и никого сюда не будем пускать», — добавил Марченко.

Дмитрий Марченко до апреля 2022 года руководил обороной Николаева, позже его перевели на другой участок фронта. 27 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Марченко вернулся в область и будет заниматься улучшением сотрудничества гражданской администрации с военными и работой с партизанами.

Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия страны-террориста РФ пытается усилить позиции в захваченных районах на юге Украины. По словам советника главы МВД Ростислава Смирнова, Россия перебросила на временно захваченные территории на юге Украины 70−90% своих десантно-штурмовых войск.



В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.



В ОК Юг заявляли, что россияне во временно захваченных южных регионах Украины скоро получат приказ переходить в наступление.

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