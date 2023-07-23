«Каждый россиянин здесь умрет». У нас нет шанса, если воевать по москальским учебникам — интервью NV с бойцом 67-й бригады Игорем Ященко 23 июля, 18:58 NV Премиум Игорь Ященко (Фото:Скриншот из видео NV)

Сооснователь волонтерского стоматологического проекта ТриЗуб Дентал и военнослужащий 67-й бригады Игорь Ященко в интервью Radio NV рассказал, почему так сложно ВСУ освобождать Донбасс, как изменилась тактика россиян и почему война — это марафон, а не спринт.

— У нас была довольно успешная Харьковская операция. Мы освободили значительную часть Херсонской области. Почему так трудно выбивать врага на Донбассе?

— Если бы я вчера пришел в армию, я бы искал ответ на этот вопрос в одной плоскости. Сейчас, когда есть определенный опыт, я скажу, что бить врага и переходить в наступление нигде не легко. Это везде трудно.

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И, учитывая то, что враг в определенной степени умный, в определенной степени способен все же к приспособлению к изменению нашей тактики, стратегии, это каждый раз, как в первый раз. Нельзя повторить одну и ту же операцию дважды, трижды. Если это будет, то это будет какое-то чудо.

Но мы верим в чудеса. Никто же не верил, что Янукович сбежит во время Майдана. Я помню, когда его не стало, и это все же обнародовали, мы еще стояли такие: «Стоп, а что делать дальше? Домой или что?» То есть мы не понимали, что происходит и почему?

Пока что мы им хребет не сломали настолько, чтобы иметь уверенность в том, что завтра-послезавтра произойдет так и так. Но мы очень над этим работаем.

Я хочу, чтобы вы понимали, там, где есть удачное наступление, — это глобальная и публичная вещь. А мы сталкиваемся с микронаступлениями — отжали переднюю линию, выбили их из такой-то посадки. Вот такие точечные вещи. Об этом не расскажут по телевизору. Возможно, когда-то, кто-то, но это не очень публичная тема.