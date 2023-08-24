«Это еще не финишная прямая». Экс-министр обороны Загороднюк — о соотношении сил на войне и судьбе российских ЧВК после гибели Пригожина 24 августа, 19:50 NV Премиум Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook)

Председатель правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Radio NV рассказал, как можно измерить силы украинской и российской армии, какие перспективы мы имеем, а также о том, что будет с ЧВК в РФ после гибели главаря группы Вагнер Евгения Пригожина.

— Украинцам хочется видеть праздник, получать подарки. Я не знаю, насколько подарком или нет стало то, что произошло с Пригожиным. До сих пор нет точного понимания, что с ними произошло. Потому что никто тела не видел. Но все понимают, что Пригожин, скорее всего, был ликвидирован. Как вы думаете, а отразится ли это как-то на ходе боевых действий? И стоит ли вообще на это событие обращать нам внимание?

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— Конечно, надо обращать внимание, потому что [ЧВК] Вагнер имел очень отличную от Вооруженных сил Российской Федерации концепцию применения. И вообще они совершенно иначе воевали. У них была совершенно другая, скажем так, корпоративная культура. Они были эффективны в достаточно узком направлении, но тем не менее они делали то, чего не могли делать Вооруженные силы России.

В любом случае, конечно, мы воспринимаем их как террористическое, как абсолютное зло, как и все, что формируется сейчас в Российской Федерации. Но они были гораздо более эффективными и во внутренних коммуникациях, и в принятии решений, чем Вооруженные силы России. Поэтому был риск, что Вооруженные силы России будут учиться чему-то у [группы] Вагнер, будут перенимать какой-то опыт. Они будут делать то изучение ошибок и уроков войны, как это делали командиры Вагнера.

Факт, что все пошло вообще не так. Факт, что российские Вооруженные силы, особенно Министерство обороны, которые, как мы знаем, в отличие от украинского, очень связаны, это единый организм, начали конкурировать. То есть абсолютно полностью деструктивные отношения были, которые закончились, как мы видим, вчера.

Хотя это еще не конец истории, потому что мы увидим, что будет с остатками [группы] Вагнер. Мы увидим, какие на его остатках будут созданы другие частные компании. Мы увидим, кто будет владельцем этих частных компаний.