«Война не закончится до Рождества». Почему украинцам стоит забыть об идее большого прорыва — британский экс-разведчик 19 августа, 08:51 NV Премиум Военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ заряжает патроны в магазин на полигоне в Донецкой области. Июль 2023 года (Фото:Sofiia Gatilova / REUTERS)

Чем ситуация на поле боя в Украине напоминает западный фронт Первой мировой войны, какую стратегию тех времен применяют ВСУ и почему продвигаются так постепенно, в разговоре с NV объяснил британский военный аналитик Фрэнк Ледвидж.

Украинцам не следует слушать вдохновенные разговоры иностранных экспертов о скором прорыве российской обороны и конце войны, считает Фрэнк Ледвидж, экс-офицер британской военной разведки и преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

Видео дня

«Я хотел бы ошибаться, но это будет длительный процесс», — говорит он.

Война в Украине по своему характеру напоминает ему западный фронт Первой мировой войны. В те времена авиация играла незначительную роль, а главным элементом было истощение, когда одни войска пытались прорвать оборону других.