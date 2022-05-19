«Достигнут определенный паритет». Данилов прокомментировал вероятность того, что война России против Украины станет позиционной 19 мая, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Харькове, 16 мая (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Секретарь Совета национальной безопасноти и обороны Украины Алексей Данилов в интервью НВ прокомментировал вероятность того, что силы Украины и России сравняются и война станет позиционной.



Война России против Украины — главные события 19 мая

Данилов подчеркнул, что относится к тем людям, «которые четко понимают, что Россия не так слаба, как нам хотелось бы». Он добавил, что те, кто говорят, что «война закончится в мае или через неделю» — легкомысленны.

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«Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодняшний день моментом определения ситуации. В зависимости от того, что и в какие сроки будет поставляться, весы будут шататься то в одну, то в другую сторону», — сказал секретарь СНБО.

В то же время, он признал, что «ейчас действительно достигнут определенный паритет, российской армии очень сложно продвигаться дальше на нашу территорию».

«Но я обращаю внимание: что касается самолетов, стратегической авиации, то, что касается бомбардировки нашей территории ракетами, имеющими очень мощные впечатляющие способности, все это продолжает работать по нам почти каждый день. Агрессор действует уже не только авиацией, они задействуют подлодки, флот и многие другие военные компоненты», — напомнил Данилов.

В конце апреля советнк главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что российские оккупационные войска могут прекратить активное наступление до 9 мая, после чего начнется позиционная война, в ходе которой оккупантов будут постепенно уничтожать.

14 мая политолог Владимир Фесенко заявил, что на фронте в последнее время можно наблюдать военное равновесие, выйти из которого можно двумя путями: мобилизация, которую могут провести с обеих сторон, либо затяжная позиционная война.

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