«Смерть Путина не приведет к миру». Такие войны заканчиваются не поражением, а коллапсом одной стороны — разговор NV с Ярославом Грицаком 24 августа, 11:17 NV Премиум Ярослав Грицак, историк и профессор Украинского католического университета (Фото:Дискуссионный клуб Сентенция / Facebook)

Такие войны, как российско-украинская, заканчиваются не поражением, а коллапсом одной стороны, уверяет Ярослав Грицак, историк и профессор Украинского католического университета.

Что очень быстро поможет украинцам приблизить коллапс режима диктатора Владимира Путина и почему мир не наступит, если вдруг глава Кремля умрет, Грицак рассказал в интервью Radio NV.

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— Полтора года полномасштабной агрессии России имели огромное влияние на жизнь украинцев. И эти изменения кажутся нам необратимыми. Точно многие убеждены: такой жизни, как была до 24 февраля уже не будет. Но оглядываемся на опыт Грузии, где и после войны, которую начала Россия, после других событий власть принимает откровенно пророссийские решения. И возникают опасения: не грозит ли нам такой откат назад? Как тогда его избежать?

— Угроза есть. Надо это сказать. Хотя угроза очень маловероятна. Я думаю, что принципиальная разница между Украиной и Грузией заключается в том, что Украина имела два Майдана. И этот второй Майдан закрепил то, что удалось первому Майдану. Помним, что в стране тоже была определенная контрреволюция, приход Януковича таки [состоялся].

И это показывает, что старый режим умирает очень медленно. Поэтому надо его [кончину] закрепить не одной, а двойной победой.

Считаю, есть [основополагающая] разница между Украиной и Россией. Украина имеет больший, более высокий предохранитель от возвращения к прошлому. Возможно ли вернуться к прошлому? Да, конечно, что возможно. История имеет много случаев, когда после даже побед в войнах, имеем победу в войне и проигранный мир.

Я могу начать со случая наиболее [наглядного] — это война между греками и персами. Она закончилась победой малого племени греков против великой персидской империи, что очень напоминает современную войну Украины и России. И потом начался золотой век греческой культуры. Но через несколько десятков лет началась война внутри греческой цивилизации — между Афинами и Спартой, — которая, по сути, уничтожила эту цивилизацию и привела к победе империи Александра Македонского.

Поэтому такие случаи есть. Единственное, первое — мы должны осознавать эту угрозу. Она низкая, но мы не можем ее игнорировать. Во-вторых, мы должны делать все, чтобы этой угрозы не произошло.

— Я так понимаю, мы должны говорить тогда о том, что нас должно объединять. Я вспоминаю тот уровень доверия, единения, который у нас был в марте-апреле прошлого года. И часто это объясняю тем, что украинцев очень хорошо объединяет общий враг, общая беда, угроза. Но проходит какое-то время, мы наблюдаем какие-то дискуссии, скандалы. Это в определенной степени закономерно? Является ли это опасностью для нас, когда мы впадаем в такие дискуссии, которые нас немного раскалывают на самом деле?