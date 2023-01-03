Украина показала феноменальные подвиги героизма. Как не позволить России свести их на нет — британский историк 3 января, 15:01 Украинские защитники Бахмута, 25 декабря 2022 (Фото:EUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Избранная Вашингтоном стратегия ограниченных поставок оружия Украине призвана не допустить эскалации развязанной Россией войны, однако может лишь способствовать затягиванию боевых действий, что играет не в пользу Украины.

Такое мнение выразил известный британский историк Нил Фергюсон, профессор Гарвардского университета, на специальной панели Kyiv Jewish Forum.

Он напоминает о «замечательных достижениях» украинцев в 2022 году. «Они разоблачили пределы российского военного могущества, причем раскрыли их в очень большом масштабе. Это оказался не бумажный тигр, но бумажный медведь. Украинский народ показал феноменальные подвиги героизма. Все ожидания были превзойдены в том смысле, что большинство из нас, регулярно посещавших Украину в течение последнего десятилетия, имели несколько низкие ожидания как от украинского гражданского общества, так и от украинского государства. Я думаю, справедливо будет сказать, что и первое, и второе нас поразили», — признал Фергюсон.

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В этом свете британский историк призывает западные государства и саму Украину «сделать все, чтобы эти чрезвычайные героические достижения на поле боя, а также в обществе не были утрачены». Он приводит цифры, доказывающие, что в экономическом измерении война обходится Украине намного дороже, чем России. Если удар по украинской экономике привел к сокращению ВВП примерно на 30−40%, то российская экономика, по данным МВФ, за год сократилась лишь на 3,4%. «Следовательно, существует огромная разница в ущербе, нанесенном двум экономикам», — констатирует Нил Фергюсон.

Таким образом, поясняет он, российское стремление затянуть войну выгодно именно ей, и если стратегия Украины и ее союзников базируется на последовательной и постоянной поддержке Запада и особенно Америки, которая сможет продолжаться дольше, чем выдержит российская экономика, то «это чрезвычайно рискованная стратегия», считает Фергюсон.

«Мы должны быть очень жесткими и реалистичными относительно прогнозов на 2023 год, дабы не упустить героические достижения украинцев», — настаивает историк. Он называет проблемным подход Белого дома, который пытается рассчитать баланс между ограниченной помощью Украины и опасениями российской эскалации.

«Создается впечатление, что в Вашингтоне есть несколько очень умных людей с определенной формулой, утверждающей, что можно поставить только определенное количество оружия в Украину, чтобы обескровить российскую армию, но без риска эскалации конфликта, когда будут задействованы непосредственно США или союзники США. Есть некая формула. Возможно, ее сложно записать. Проблема в том, я думаю, что за этой формулой скрывается страх перед российской эскалацией», — отметил Фергюсон.

Поэтому он призывает задуматься о том, что необходимо для победы Украины и как далеко готов пойти в этом Запад — в отличие от сценария, когда Украина не проиграет, но война затянется еще на год или два, либо станет вариантом Корейской войны.

«Существует опасность, что формула избегания эскалации, сохраняющая контроль над порогом эскалации в американских руках, в конечном итоге приведет к неоптимальному результату, по крайней мере, с украинской точки зрения», — обозначает он риски.

Чем дольше будет длиться война, тем труднее будет ее остановить, предупреждает Фергюсон, поскольку тем более Украине будет ощущать горечь не только от потерь на поле боя, но и из-за военных преступлений. Поэтому он предлагает Украине «начать разрабатывать реалистичный набор целей», а от США и НАТО ожидает «больше ясности» относительно того, как может выглядеть победа Украины в итоге.

