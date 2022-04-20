«Не выдержит тяжелых боев». Армия РФ может воевать в Украине еще два месяца — СIT

20 апреля, 19:51
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Оккупанты в Мариуполе, 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты в Мариуполе, 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Аналитик российской проекта CIT Руслан Левиев убежден, что армия РФ может воевать против Украины еще максимум два месяца.

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«Мы думаем, что в режиме большого театра действий, активных боевых действий, Россия сможет воевать полтора — два месяца. Больше она банально не выдержит тяжелых боев», — сказал он, комментируя события на Донбассе.

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Он добавил, что после этого срока РФ потребуется дальнейшая мобилизация, чтобы воевать дольше.

«В районе Донбасса есть крупные городские агломерации, такие как Славянск, Северодонецк, Лисичанск. Каждая из них — как Мариуполь — это долгие тяжелые бои с большими потерями», — сказал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия стянула на территорию Украину и к границам всю свою боеспособную армию.

19 апреля утром в Генштабе ВСУ заявили, что на Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Аналитика Война в Украине

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