«Война может длиться год-два». Аналитик CIT — о худшем сценарии боев на Донбассе, освобождении Херсона и Мариуполя, деоккупации Крыма 27 мая, 19:05 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинский воин (Фото:Оперативное командование Запад/Facebook)

Какова ситуация на фронтах востока и юга страны, к чему следует готовиться в ближайшие дни и возможно ли освобождение военным путем оккупированных территорий, в том числе и Крыма, в эфире Радио НВ проанализировал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Война России против Украины — главные события 27 мая

— Российские войска взяли под контроль более 95% Луганской области, вероятно, что Северодонецк будет захвачен в ближайшие дни, по всей линии фронта продолжаются бои в Донецкой области. К чему следует быть готовыми в ближайшее время?

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— О том, что 95% Луганской области уже захвачено говорил [Сергей] Гайдай, председатель Луганской ОВА. Но я не считаю, что Северодонецк обязательно будет захвачен именно в ближайшие дни. Это может быть вопрос нескольких недель.

Этот «мешок» может и не быть захвачен вообще. Пока что россиянам не удается взять под уверенный контроль трассу между Бахмутом и Лисичанском. К тому же в украинцев еще остались какие-то другие пути снабжения боеприпасами, гуманитарной помощью через город Северск, например, это к северу от трассы, за которую идут бои.

Там еще не решен вопрос в отличие от Лимана. Как мы видим, украинские войска покидают этот лиманский плацдарм, за который шли бои несколько недель. [Они] будут пытаться занять оборону на южном берегу реки Северский Донец, а не давать россиянам там переправиться и создать некую северную [возможность] этого будущего котла.

Также мы видели сообщение, что россиянам удалось продвинуться к северу от Авдеевки. Но там наступление тоже забуксовало, и в сам город им до сих пор не удалось войти.

— Журналист Нью-Йорк Таймс побывал на месте, где было форсирование Северского Донца, и сказал, что для русской армии это был один из самых смертоносных эпизодов войны. При форсировании реки, по его словам, погибли не менее 400 российских солдат.

— Мы не можем подтвердить или опровергнуть эту цифру, но все видели, что это были очень большие потери техники. Если я не ошибаюсь это были 35 и 74 русских бригад. Каждая из них потеряла технику в одну батальонно-тактическую группу. Поэтому есть потери в технике сил двух бригад, имеющихся на фронте. Для сравнения, западные источники говорят, что на территории Украины действуют 105 [или] 110 таких группировок, но они уже несли очень большие потери. Это была местная катастрофа.

— Город Лиман Донецкой области оккупирован, я правильно понимаю?

— Возможно, что украинцы держат какие-то другие территории на севере от Северского Донца. Но, например, канадский журналист Нейл Хауэр, сейчас там работающий, сказал, что украинцы взорвали мост, который вел Лиману на славянском направлении. И это значит, что украинцы покинули город. Но мы видим, это был в какой-то степени организованный уход, а не какой-то побег.

— Подводя итог, бои на востоке еще могут длиться недели, и не факт, что армия рф выйдет к границам Луганской, Донецкой областей?

— Выход армии рф в границы Луганской области в течение нескольких недель — к сожалению, это вполне возможный сценарий. И будет вопрос, покинет ли украинское командование войска, защищающие Северодонецк и Лисичанск, чтобы они выполняли ту же миссию, как защитники Мариуполя, — оттягивали на себя большие силы рф, или дадут приказ отходить с территории Луганской области. Это два возможных варианта. И если так или иначе будет захвачена Луганская область, в Украины есть несколько возможных последующих линий обороны. Например, линия Бахмут-Соледар-Северск, а если будут вынуждены оставить и ее, есть линия определенных высот к западу от этих позиций, к востоку от Славянска, Краматорска, Константиновки.

Славянск-Краматорск-Константиновка — это будет последняя линия обороны, худший случай. Мы видели, как долго россияне справляются с тем или иным населенным пунктом, поэтому это тоже вопрос нескольких недель, если не месяцев. Мы готовы предположить возможность захвата Луганской области, а с Донецкой областью, которая остается под контролем украинских сил, — далеко не решенный вопрос.

— Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что Украина ждет оружия. Я делаю выводы, что пока обещанного и нужного оружия еще нет. Если Украина его получит в ближайшие дни, можно ли кардинально изменить ситуацию в Донбассе в пользу Украины? Как будет развиваться ситуация?

— Как я и говорил, сейчас очень большой вопрос, удастся ли россиянам захватить Донецкую область. И сейчас какое-нибудь мощное вооружение на самом деле его может решить в пользу Украины.

Например, некоторые украинские резервные части, которые уже получают на вооружение польские танки, бронетранспортеры М-113, могут подкрепить этот фронт, который на определенных участках удерживают не очень хорошо вооруженные, мягко говоря, отряды территориальной обороны или мобилизованные. Также, конечно, очень большое преимущество могут предоставить эти ракетные системы залпового огня MLRS или HIMARS, которые администрация [президента США Джо] Байдена решила поставлять Украине. Я слышал, что работу с ними можно овладеть в течение нескольких дней, даже не недель.

— На западе опасаются, что эти ракеты будут долетать куда-нибудь вглубь рф, и таким образом произойдет серьезная эскалация войны.

— Это больше вопрос, будут ли поставлять ATACMS тактические ракеты класса Точка-У, но они могут применяться именно в этих американских ракетных системах залпового огня. Очень большой вопрос, будут ли такие системы, боеприпасы вообще поставляться.

Но ракеты, в частности, я надеюсь, управляемые должны поставляться, и для них достаточно целей на территории самой Украины — склады боеприпасов, командные пункты, составы топлива. Они могут наносить очень большие потери россиянам даже на территории самой Украины, для этого не нужно атаковать Белгородскую или Курскую области.

— Зачем обстреливают Харьков? Слышала, что это было совершено Точкой-У, которая стреляет на расстоянии 40−50 км. Делаю вывод, что российские военные где-то очень близки к Харькову. Какая обстановка?

— Я даже слышал сообщение, что, к сожалению, это уже были гаубицы, поэтому им удалось вернуть часть артиллерии поближе к Харькову. Но Харьков обстреливался преимущественно именно РСЗО с применением кассетных боеприпасов, что вообще можно считать военным преступлением.

К сожалению, [обстрелы] продолжаются, но эта кампания террора, по моему мнению, не имеет никакого военного содержания, смысла. Они не планируют штурмовать Харьков, а россияне [хотят] улучшить свою ситуацию на севере Харьковской области, потому что продвижение украинских сил в сторону границы ставит под угрозу пути поставки на изюмское направление, которые идут через город Волчанск на украинской стороне границы.

Если украинцам удастся вернуть весь западный берег Северского Донца к Белгородской границе, то будет возможно огневое поражение этих путей поставки, что очень ухудшит ситуацию с изюмским направлением. И это россияне, как мы видим, понимают.

— Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что до конца 2022 года ВСУ смогут перейти административную границу с оккупированным Крымом. Вы видите основания для таких громких заявлений, если мы говорим о поле боя, а не дипломатические решения?

— Это возможно при лучшем [развитии событий] для Украины. Если армия рф окончательно потеряет наступательный потенциал на Донбассе или на других участках фронта, и не сможет его восстановить путем этой еще добровольной мобилизации, которая продолжается. Если им это не удастся, а Украине удастся, как спрогнозировали, увеличить количество военных до одного миллиона, и эти военные будут вооружены более-менее современным западным оружием, то смогут осуществлять определенные наступления.

Я считаю, что наступление на территорию Крыма, если оно состоится, должно быть уже после освобождения Донецкой или Луганской областей — территорий, которые были оккупированы до 24 февраля.

Вход в Крым можно предположить, но в лучшей ситуации для Украины.

— То есть, это какая-то идеальная ситуация? И пока это выглядит маловероятно, правильно ли я понимаю?

— Да. Менее возможно, чем, к примеру, выход на линию столкновения до 24 февраля. Это я считаю вполне возможным на данном этапе, если не будет большого ухудшения на Донбассе, большого котла, который уничтожит способность украинских сил обороняться или наступать. Я готов предположить освобождение Донецка или Луганска или определенных территорий так называемых «ДНР», «ЛНР».

— В Херсоне проживало около 300 тысяч человек, например, пусть половина уехала. В Мариуполе остается около 100 тысяч человек. Это должны быть ожесточенные бои в городах? Украина неоднократно заявляла, что военным путем возвращать оккупированные территории очень сложно, потому что это приведет к смерти мирных людей. Как это тогда можно сделать, если не подключать дипломатию, когда, например, в РФ распадется режим, и тогда РФ сама примет решение выйти оттуда?

— Вопрос в том, как именно увольнять, и в каком состоянии будет на тот момент российская армия и сторонники из отдельных районов Донецкой, Луганской областей.

К примеру, Херсон. Если Украине удастся уничтожить мосты через Днепр и отразить Каховскую ГЭС, то российские войска в Херсоне окажутся в окружении, а у них, как я считаю, нет какого-либо стимула, мотивации защищать город. Таким образом, Херсон может перейти под контроль Украины и быть наконец-то освобожден.

Относительно других городов. Снова вопрос, способна ли армия рф их защищать в случае, если там останутся остатки войск «ЛНР», «ДНР» и мобилизованные, которые вообще не мотивированные. Тогда можно надеяться на освобождение, по крайней мере, не таким разрушительным путем, как захватывает города армия рф.

— Минобороны Украины заявило, что РФ готовится к долговременной войне. И военное положение в Украине продлится до конца лета. Следует готовиться к затяжной войне. Есть ли у вас представление, сколько она может еще длиться?

— Сейчас сложно делать прогнозы, но несколько месяцев или даже год-два — это то, на что, к сожалению, можно рассчитывать и быть к этому готовыми. Это мое мнение, но оно может измениться.

Прогнозы изменяются, в зависимости от ситуации на фронте. Например, еще в начале мая или в середине апреля мы считали, что РФ теоретически может сделать большой котел к западу от Славянска или Краматорска, окружить всю территорию Донецкой области. Но мы видим, что на это россия не способна. Поэтому оценки способности русской армии постоянно меняются. И эти прогнозы зависят от того, что происходит на фронте.

— Украинская разведка сообщила, что россия использовала 60% запасов высокоточного оружия. Это может соответствовать действительности? И как это может отразиться на войне? РФ же не может рассчитывать на поставку оружия из-за границы.

— К тому же, именно производство этого оружия должно сейчас испытывать определенные проблемы из-за санкционной политики. Если они могут создать серые пути импорта электроники, которая нужна для ракет, то это будет очень долго и, конечно, дороже.

Но сейчас в россии должны оставаться относительно большие запасы, прежде всего, авиационных ракет, применяемых для истребителей или стратегических бомбардировщиков. Они не очень точны (менее точные, чем Искандеры или Калибры), но также могут применяться даже по западным областям Украины.

— РФ расконсервирует какие-то старые танки. Расскажите, что это за танки?

— Мы уже видели эти танки в Евпатории. Украинское сообщество Информнапалм говорит, что это консервация, которая хранилась в Новоозерном, в оккупированном Крыму. Также мы видели эти танки уже в оккупированном Мелитополе.

Это танки Т-62-М. Они очень устаревшие, так что это удивительно, потому что в россии еще остается определенное количество Т-72 или Т-80.

Т-62, по нашему мнению, будут применяться прежде всего в силах так называемых «ЛНР», «ДНР». Т-64, хранившиеся в россии, уже все были переданы этой группировкой в 2014—2015 годах.

Но у боевиков будут определенные проблемы с овладением этой техникой. Например, Т-62, в отличие от более современных Т-72 или Т-80, или даже Т-64, имеет четыре человека в экипаже. Там есть тот, кто заряжает — четвертый человек. Мало кто вообще помнит, как должен работать заряжающий, как и устраивать такие экипажи. Так что эти танки не будут слишком боеспособны.

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