«Вопрос времени». Заместитель Резникова не исключает, что ВСУ зайдут в Крым до конца декабря, а война закончится весной

19 ноября, 13:00
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Владимир Гаврилов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Владимир Гаврилов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов предположил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего.

Об этом он сказал в интервью Sky News в субботу, 19 ноября.

На вопрос, делает ли освобождение от россиян стратегически важного Херсона, который был под оккупацией более восьми месяцев, более вероятным достижение других целей, в частности возвращение Крыма, Гаврилов ответил: «Это вопрос времени».

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«Это лишь вопрос времени, и, конечно, мы хотели бы сделать это раньше, чем позже», — сказал он.

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По словам замминистра обороны, этому может способствовать событие вроде «черного лебедя» — нечто непредсказуемое, например, крах режима диктатора Владимира Путина. Также он не исключает и «военный вариант с какой-то комбинацией сил, ресурсов и чего-то другого».

«Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключено, что так будет», — добавил он.

Гаврилов убежден, что украинские войска будут продолжать воевать зимой, не сбавляя темпов и несмотря на истощение, поскольку любая пауза в операциях «даст российской стороне больше шансов пополнить свои запасы и ввести подкрепление».

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Высказывая мнение о том, когда может закончиться полномасштабная война, замминистра обороны подчеркнул, что ему как военному важно быть готовым к длительной борьбе, если Россия сможет организовать подкрепление.

«Конечно, в таком случае война затянется. Но мое чувство такое, что к концу весны эта война закончится», — сказал он.

Вероятность применения Россией ядерного оружия Гаврилов считает низкой, но говорит, что даже эта угроза не остановит украинцев.

В октябре глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что к лету 2023 года война должна закончиться, а уже к концу 2022-го будут значительные победы ВСУ. Комментируя это заявление, президент Владимир Зеленский сказал, что Киев выбирает, как закончить войну России против Украины, но точных сроков окончания боевых действий не знает.

https://www.youtube.com/watch?v=7nwEzJVIhi8
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Минобороны Украины Херсон Деоккупация Крыма Война России против Украины

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