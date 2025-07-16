Военное положение и мобилизация: как долго продлится в 2025 и на какой срок продлили
Военный с енотом (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию ввели 24 февраля 2022 года. Закон позволяет применять их на срок до 90 дней, но предусматривает возможность многократного продления. NV рассматривает, как долго еще может продолжаться мобилизация и какие юридические механизмы это регулируют.
Что известно о мобилизации в Украине 2025 года
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроекты о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Законопроект № 13472 предусматривает продлить с 7 августа 2025 года срок проведения всеобщей мобилизации на 90 суток.
16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизационных мероприятий. Закон предусматривает ряд изменений, в частности снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и отмену статуса ограниченно годных, которые позволяли проходить службу в тыловых частях призванным гражданам с ограниченными физическими возможностями. Согласно новым правилам, все мужчины должны были лично явиться в призывные центры для прохождения медицинского осмотра, чтобы увеличить количество потенциальных призывников. Эти изменения являются продолжением новых положений, введенных в августе 2023 года, которые сократили освобождение от медицинского осмотра и ослабили требования для поступления в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту 2 сентября 2023 года.
Сколько уже длится мобилизация в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину парламент 14 раз продлевал мобилизацию:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
- с 20 мая по 18 августа 2023 года;
- с 18 августа до 15 ноября 2023 года;
- с 15 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;
- 4 мая до 11 августа 2024 года;
- с 12 августа до 9 ноября 2024 года;
- с 10 ноября 2024 года до 8 февраля 2025 года;
- с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года;
- с 9 мая 2025 года по 6 августа 2025 года;
- с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года.