Военное положение и мобилизация: как долго продлится в 2025 и на какой срок продлили

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию ввели 24 февраля 2022 года. Закон позволяет применять их на срок до 90 дней, но предусматривает возможность многократного продления. NV рассматривает, как долго еще может продолжаться мобилизация и какие юридические механизмы это регулируют.

Что известно о мобилизации в Украине 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроекты о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Законопроект № 13472 предусматривает продлить с 7 августа 2025 года срок проведения всеобщей мобилизации на 90 суток.

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизационных мероприятий. Закон предусматривает ряд изменений, в частности снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и отмену статуса ограниченно годных, которые позволяли проходить службу в тыловых частях призванным гражданам с ограниченными физическими возможностями. Согласно новым правилам, все мужчины должны были лично явиться в призывные центры для прохождения медицинского осмотра, чтобы увеличить количество потенциальных призывников. Эти изменения являются продолжением новых положений, введенных в августе 2023 года, которые сократили освобождение от медицинского осмотра и ослабили требования для поступления в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту 2 сентября 2023 года.

Сколько уже длится мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину парламент 14 раз продлевал мобилизацию: