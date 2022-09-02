Активные боевые действия закончатся через 7−9 недель, у ВСУ уже есть успехи в Херсонской области — разведка Эстонии 2 сентября, 18:43 Успехи Украины в Херсонской области помешают проведению российского псевдореферендума (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

По данным эстонской разведки, через 7−9 недель в Украине закончатся активные боевые действия, а украинские силы уже добились успехов во временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.

«Как я уже говорил на прошлой неделе, до окончания активных боевых действий осталось 7−9 недель — в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях», — убежден Гросберг.

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Он считает маловероятным, что за это время ВСУ удастся освободить всю территорию Украины.

Глава эстонской разведки также прокомментировал контрнаступление украинских сил в Херсонской области.

«Я бы не стал классифицировать это как массированное наступление. Но с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области», — сказал он.

По словам Гросберга, выход украинских войск к речке Днепр устранит опасность для Одессы. Он напомнил, что для успешного наступления требуется трехкратное преимущество сил.

Кроме того, страна-агрессор выстроила многочисленные оборонительные сооружения в Херсонской области, а ВСУ смогли прорвать только первую линию, сказал он.

Он отметил, что успехи Украины в Херсонской области помешают проведению псевдореферендума РФ.

29 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области. В оперативном командовании Юг объяснили, что не сразу объявляют об освобождении населенных пунктов на юге, чтобы не подвергать их вражеским ударам.

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