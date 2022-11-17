«Открываются определенные перспективы». Когда ВСУ могут выйти к админгранице с оккупированным Крымом — Мусиенко

17 ноября, 11:04
Эксклюзив НВ
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Силы специальных операций ВСУ (Фото:73 морской центр СпП им кошевого атамана Антина Головатого / Facebook)

Силы специальных операций ВСУ (Фото:73 морской центр СпП им кошевого атамана Антина Головатого / Facebook)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Радио НВ рассказал, как ВСУ будут продолжать освобождать юг Украины от российских оккупантов.

«Есть определенные ожидания и надежды, что до конца этого года можно попытаться деоккупировать часть Запорожской области и левобережья Херсонщины, и выйти даже к административной границе с Крымом. <...> С увеличением нашего огневого давления и с теми войсками, которые сейчас можно будет, в частности, передислоцировать с правобережья Херсона, которые выполняли задачи по деоккупации там, открывают определенные перспективы», — убежден Мусиенко.

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Россия, по его словам, уже подтягивает войска на запорожское направление, интенсифицировала бои в районе Гуляйполя:

«Они там и раньше бывали, но в предыдущие недели такого подхода танков артиллерии не фиксировалось. Сейчас они зафиксированы. Это значит, что [россияне] готовятся к серьезным оборонительным действиям, насколько могут».

Движение украинских военных на юго-восток, в направлении Мариуполя, считает эксперт, будет сложнее:

«Это может занять больше времени. Для этого требуется больше ресурсов и больше оружия от наших партнеров».

https://www.youtube.com/watch?v=fcGwEFJa4n0
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Крым Мариуполь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Херсон Херсонская область Мелитополь Деоккупация Крыма Радио НВ Война России против Украины

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