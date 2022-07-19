Полное освобождение Украины. Военный эксперт назвал минимальный срок

19 июля, 18:08
Украинский военнослужащий стоит возле снарядов, готовясь стрелять из буксируемой гаубицы FH-70 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военнослужащий стоит возле снарядов, готовясь стрелять из буксируемой гаубицы FH-70 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, в интервью НВ назвал минимальный срок полного освобождения Украины от оккупантов.

Комментируя заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что можно закончить войну до конца года, он сказал:

«Было бы правильно, чтобы рисовал тот, кто заявил о возможности. По моему мнению, после окончания боев на Донбассе Украине понадобится как минимум 10 месяцев для освобождения суверенной территории. Может министр не имел в виду какое-либо другое развитие событий, о котором знает только военное руководство».

Видео дня
Читайте также:

Военнослужащие ВСУ в Донецкой области, попытка захватить которую наверняка станет следующей целью России (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Планы врага. Зачем РФ брала паузу в атаках на Донбассе, чего ждать дальше и какие сценарии войны обсуждают в мире

До этого военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Новиковский в эфире Радио НВ сказал, что минимальный срок, за который ВСУ «вышвырнут оккупантов из Украины» — 2−3 месяца.

В то же время, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что российский диктатор Владимир Путин намеренно будет затягивать войну до начала следующего года.

А по мнению военного эксперта и офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина, война в Украине, вероятно, затянется на годы.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ударные силы: Американские системы HIMARS благодаря своей высокой эффективности полностью изменили положение на фронте (Фото:Himaras_Reuters)
HIMARS, F-16 и возможности Кремля /
Что уже поменяло западное оружие и способно ли РФ мобилизовать 200 тыс. солдат, объясняет военный эксперт
19 июля, 15:24
События
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
«Где купить доллар по 33?»

А также история о друге, который мечтает быстро разбогатеть, и что из этого выходит

19 июля, 14:29
Мнения
Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
На что мы надеемся? Чего добивается сейчас Россия и как будет удерживать Херсон

Если будет принято решение о временном прекращении огня, то для нас это стопроцентная катастрофа. Почему?

19 июля, 14:20
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X