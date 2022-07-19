Полное освобождение Украины. Военный эксперт назвал минимальный срок 19 июля, 18:08 Украинский военнослужащий стоит возле снарядов, готовясь стрелять из буксируемой гаубицы FH-70 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, в интервью НВ назвал минимальный срок полного освобождения Украины от оккупантов.

Комментируя заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что можно закончить войну до конца года, он сказал:



«Было бы правильно, чтобы рисовал тот, кто заявил о возможности. По моему мнению, после окончания боев на Донбассе Украине понадобится как минимум 10 месяцев для освобождения суверенной территории. Может министр не имел в виду какое-либо другое развитие событий, о котором знает только военное руководство».



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До этого военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Новиковский в эфире Радио НВ сказал, что минимальный срок, за который ВСУ «вышвырнут оккупантов из Украины» — 2−3 месяца.



В то же время, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что российский диктатор Владимир Путин намеренно будет затягивать войну до начала следующего года.



А по мнению военного эксперта и офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина, война в Украине, вероятно, затянется на годы.



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