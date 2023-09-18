ВСУ все еще могут разорвать сухопутное сообщение между РФ и Крымом до зимы — Буданов 18 сентября, 03:21 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

До зимы силы обороны Украины еще могут успеть разрушить сухопутный коридор, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist, опубликованном в воскресенье, 17 сентября.

Оценивая ситуацию с контрнаступлением, Буданов сказал что это Россия, а не Украина, имеет основания для беспокойства: ее первая оборонительная линия на очень важной южной оси в Запорожье уже местами прорвана. Это означает, по его словам, что операция по разрыву сухопутного сообщения между Россией и Крымом еще может быть проведена до зими.

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Он признает, что Украина, возможно, уже задействовала ограниченное количество своих резервных войск, но Россия, в свою очередь, задействовала недостаточно сильные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября.

«Вопреки тому, что заявляет Российская Федерация, у нее нет абсолютно никакого стратегического резерва», — цитирует The Ecoonmist слова начальника ГУР.

Также Буданов сказал, что он не понимает ожиданий скорого краха российских линий.

«Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть». Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. И это факт", — говорит он.

17 сентября британская разведка сообщала, что в последние дни российские войска, вероятно, усилили свою оборону вокруг оккупированного города Токмак Запорожской области, расположенного примерно в 16 км от нынешней линии фронта.