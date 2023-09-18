ВСУ все еще могут разорвать сухопутное сообщение между РФ и Крымом до зимы — Буданов

18 сентября, 03:21
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Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

До зимы силы обороны Украины еще могут успеть разрушить сухопутный коридор, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist, опубликованном в воскресенье, 17 сентября.

Оценивая ситуацию с контрнаступлением, Буданов сказал что это Россия, а не Украина, имеет основания для беспокойства: ее первая оборонительная линия на очень важной южной оси в Запорожье уже местами прорвана. Это означает, по его словам, что операция по разрыву сухопутного сообщения между Россией и Крымом еще может быть проведена до зими.

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Он признает, что Украина, возможно, уже задействовала ограниченное количество своих резервных войск, но Россия, в свою очередь, задействовала недостаточно сильные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября.

«Вопреки тому, что заявляет Российская Федерация, у нее нет абсолютно никакого стратегического резерва», — цитирует The Ecoonmist слова начальника ГУР.

Также Буданов сказал, что он не понимает ожиданий скорого краха российских линий.

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«Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть». Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. И это факт", — говорит он.

17 сентября британская разведка сообщала, что в последние дни российские войска, вероятно, усилили свою оборону вокруг оккупированного города Токмак Запорожской области, расположенного примерно в 16 км от нынешней линии фронта.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Крым Деоккупация Крыма Контрнаступление Кирилл Буданов Война России против Украины

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