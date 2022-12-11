«Не планируют останавливаться». Резников рассказал, когда украинские военные могут продолжить активное контрнаступление 11 декабря, 23:00 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Силы обороны возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более твердой для более легкого прохода техники.



Об этом он заявил во время пресс-конференции со шведским коллегой Полом Йонсоном в Одессе в воскресенье, 11 декабря.

По мнению Резникова, причиной снижения активности на поле боя являются погодные условия: из-за дождей и сырой почвы колесная техника почти не может проходить, а атаковать пешком бойцам сложнее.

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«Но украинские Вооруженные силы не планируют останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более жесткой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий», — подчеркнул министр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что выстоять этой зимой очень важно: у России до сих пор есть преимущество в артиллерии и ракеты, однако нет такой мотивации, как у украинцев. Советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что Украина не откажется от контрнаступления и не позволит «заморозить войну».

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что России нельзя позволить разорвать цепь успешных операций ВСУ, а союзники должны поддержать Украину в ее планах продолжить контрнаступление зимой: последовательные операции с минимальными паузами являются залогом успеха украинских сил.