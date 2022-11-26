«Хотелось бы весной посетить Крым». Военный эксперт объяснил, как заставить россиян покинуть оккупированный полуостров 26 ноября, 12:42 Эксклюзив НВ Украинские военные на линии фронта (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Позиции российской армии на юге Украины шатки, и они это осознают, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

«Захватчики четко осознают шаткость своих позиций в северной Таврии — это регионы, которые еще можно назвать восточной Херсонщиной. Там противник ничего не может сделать против наших огневых средств. Он прекрасно понимает, что придет время, когда он вынужден будет откатываться. Когда это произойдет, я не могу сказать. Хотелось бы, чтобы быстрее, чтобы мы уже весной могли посетить наш Крым, но будет так, как будет», — считает Грабский.

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Противник готовит, по словам эксперта, определенные оборонительные сооружения в этом регионе, однако это еще не реальные планы обороны.

«Они готовили такие постройки и в Херсонской области, на правом берегу. Сильно ли они им помогли? Я думаю, не очень. Я твердо убежден, что такая же ситуация произойдет и в этом случае. Сооружения они могут делать, но это им не поможет. <...> Они готовы отступать и не надеются удержать эту территорию под своим контролем», — добавил Грабский.

Эксперт предполагает, что ВСУ могут вытеснить российскую армию с полуострова, чтобы активных боев там не происходило.

«Но для этого должны быть выполнены определенные этапы операции, а именно, должен быть ликвидирован так называемый сухопутный коридор между РФ и Крымом. Мы должны выйти на админграницы, то есть надежно заблокировать выходы из Крыма. С выходом на побережье Азовского моря мы должны иметь возможность накрывать нашими силами поражение всю территорию полуострова, включая Керченский мост и пролив; влиять на порты Крыма, как в Севастополе, Балаклаве, Керчи и Феодосии», — отметил Грабский.

После этого станет понятно, уверен эксперт, что этот уже фактически остров удержать россиянам не будет никакой возможности:

«Все войска, которые будут там, будут заложниками ситуации и будут целями для наших огневых средств поражения. В таком случае удержать Крым будет совершенно нереально».