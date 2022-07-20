«Тема, за которой стоят жизни». Насколько быстро Украина может деоккупировать южные регионы — Ермак 20 июля, 14:07 Украинский военный возле гаубицы FH-70 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Целью Украины является деоккупация всех территорий, включая юг, подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью НВ. Однако, по его словам, на этом пути ВСУ постараются сохранить как можно больше жизней.

Об этом Ермак заявил, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского о его приказе деоккупировать юг Украины, а также шансы достичь этой цели к зиме.

«У нас есть большое желание и у нас абсолютное понимание, что это нужно делать. Но это тема, за которой стоит жизнь людей. Поэтому есть желание, абсолютное понимание, что это нужно сделать — и на этом точка. Давайте лучше порадуемся, если это произойдет», — отметил глава ОП.

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Он подтвердил, что целью Украины «точно является деоккупация всех наших территорий».

«Но это трудная работа. Когда против тебя враг, у которого гораздо больше и оружия, и людей. Мы должны победить, при этом сберечь как можно больше наших людей. Потому что герои должны быть живы», — резюмировал Ермак.

23 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



Эту же дату как «более чем реальную» называла Медуза, вероятной ее также считают в Белом доме.

Между тем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никаких дедлайнов в освобождении юга Украины для ВСУ быть не может.

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