«Может быть ловушка». Почему ВСУ не стоит «подгонять» в освобождении Херсона — аргументирует бывший сотрудник СБУ 16 октября, 12:20 Эксклюзив НВ Украинский военный (Фото:8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича / Facebook)

На фоне успешного продвижения ВСУ на юге Украины аналитики все больше говорят о близкой перспективе освобождения Херсона.

Financial Times считает вероятным такое развитие событий на следующей неделе.

В то же время российские гауляйтеры в Херсоне обнародовали путаные заявления об «эвакуации».

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Радио НВ расспросило бывшего сотрудника Службы безопасности Украины и консультанта Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, когда следует ожидать освобождения Херсона, каким оно может быть и почему ВСУ нужно быть осторожными во время деоккупации города.

— Гауляйтеры начали заявлять, что нужна эвакуация для мирного населения, потому что есть риск обстрелов со стороны ВСУ. Россия им сразу спокойно публично ответила, что пусть уезжают те, кто хочет уехать. Я не могу сделать однозначное заключение, что это значит. Действительно ли есть перспектива, что ВСУ могут освободить Херсон очень скоро? Или какие-нибудь взрывы, атаки в Херсоне планирует Россия?

— Давайте будем очень осторожны, потому что российская оккупационная машина, спецслужбы, как бы мы к ним ни относились — свинособаки или еще что-то, — умеют воевать, работать. Если бы они [совсем не умели], то война закончилась бы 27–28 февраля. А они учатся: на собственном опыте, украинском опыте.

Поэтому все эти истории, которые мы можем выйти, «надо эвакуироваться», — возможно, так оно и есть. А, возможно, как вариант, это такие уловки от россиян, чтобы спровоцировать активнее [действовать] наших военных. «Все, россияне уходят, побежали освобождать Херсон», а там может быть ловушка. Возможны провокации с обстрелом гражданских. Когда они выстроятся в колонны, когда они будут выезжать из Херсона, россияне их обстреляют, а скажут, что это «укробандеровцы обстреляли», как это было в Запорожской области на пункте пересечения линии разграничения. То есть это тоже может быть подстава.

Надо быть очень осторожными с этими уловками от россиян.

— А вы беретесь делать прогнозы по Херсонщине? Насколько активно продвигаются ВСУ?

— Насчет прогнозов. Нас очень просили помолчать.

Наши военные продвигаются. Мы их не подгоняем, нет установки, как было в советское время, что нужно к какой-то годовщине освободить что-то. Нет. Они двигаются по своему плану. Максимальные позиции, которых хочет достичь наша армия, это сохранить жизнь нашим военным, нашим гражданским, нашу инфраструктуру. Поэтому максимально ограничивается [вероятность столкновения] стенка на стенку, городских боев.

Мы увидели это в Харьковской области, когда [ВСУ] начали брать в окружение россиян, где они сделали укрепрайоны, вырыли траншеи, [оккупанты] начали бросать свои вооружения и накивали пятками лесом или огородами. То есть такая тактика есть.

— Как себя вообще чувствуют российские военные в Херсонской области? Как сильно они там укрепились?

— Давайте объясню, без включения режима Арестовича — две-три недели.

Действительно, очень тяжело [россиянам]. Извне на них давят ВСУ, сжимают. А изнутри их разжимают наши партизаны, партизанское движение.

Если раньше они заходили в Крым, Донецк, Луганск, давайте прямо говорить, у них была поддержка — выходили люди, со слезами на глазах говорили «наконец-то мы вас дождались», россияне не ожидали какого-то партизанского движения (да, были отдельные акции, но масштабного движения не было), то здесь (в Херсоне — ред.) вообще все иначе.

Все восемь месяцев, которые Херсон находится под оккупацией, постоянно кого-то убивают. Мы слышим только о более-менее известных коллаборантах, а сколько российских военных случайно погибли от упавшего на голову кирпича, упал где-то в канализационный люк, задохнулся. Вся эта работа делается нашими партизанами.

Поэтому россияне не могут просто спокойно проходить по улице, они постоянно должны оглядываться. Это первое. Во-вторых, эти листовки постоянно расклеиваются, они находятся в постоянном напряжении.

HIMARS подъехали летом — начали достигать тех территорий, которые постоянно были безопасным облачком, где можно было отдохнуть. [Сейчас] нет на территории Херсонской области, уже почти не осталось мест, где можно отдохнуть от партизан, от обстрелов наших военных и HIMARS. Надо условно брать карту, с линейкой отмерить 80 км и [ехать туда], где HIMARS точно не достанет.

Российское командование еще месяц назад свалило из Херсона, сказало «вы здесь держитесь» и переехало на левый берег, чтобы быть в большей безопасности.

То есть сейчас им очень тяжело. И я склоняюсь к мнению, что у них есть планы покинуть Херсон и сказать, что «не так нам это было и нужно, там была агрессивная среда, укробандеровцы повсюду, поэтому мы решили отойти дальше и занять более выгодные рубежи». Это может быть.

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Но я вижу, что Кремль удерживается [от этого] исключительно по политическим мотивам. Это единственное крупное достижение Кремля, [российского диктатора Владимира] Путина за восемь месяцев войны.