Когда украинская армия сможет продолжить контрнаступление — ответ аналитика CIT

10 января, 17:13
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Украинский военный на самоходной гаубице 2С3 Акация в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинский военный на самоходной гаубице 2С3 Акация в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио NV ответил на вопрос, когда украинская армия сможет продолжить контрнаступление.

«Многие знают, какие ресурсы реально есть у украинской армии и может ли она возобновлять наступательные действия. Мало кто прогнозировал, что могут произойти наступательные действия в Харьковской области, даже в Херсонской области в тех объемах, в которых они были. Так что прогнозировать это трудно», — отметил Михайлов в эфире Радио NV.

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Он добавил, что понятно, что у украинской армии есть определенные резервы, которые могут быть применены для наступления на Луганском или Запорожском направлениях или отражения потенциальных новых российских атак, о которых говорили украинские военные, например, Залужный и Сырский в своих интервью The Economist.

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Также аналитик CIT обратил внимание, что украинский потенциал укрепляется благодаря новым поставкам вооружения от партнеров.

«Если будет расширение поставок прежде всего боевой техники, артиллерии, также если появятся какие-то более дальнобойные средства и высокоточные боеприпасы от партнеров или собственного производства (а такие заявления уже есть, мы помним о комплектах JDAM для того, чтобы делать даже советские авиабомбы высокоточными), потенциал для наступательных действий должен быть, по крайней мере, если не зимой этого года, то весной или летом», — предположил Михайлов.

ВСУ осенью перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что ВСУ готовятся к большой военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе».

Советник министра обороны Украины Юрий Сак подчеркнул, что Украина начнет освобождать временно оккупированные территории, когда улучшатся погодные условия.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины радио NV

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