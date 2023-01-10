Когда украинская армия сможет продолжить контрнаступление — ответ аналитика CIT 10 января, 17:13 Украинский военный на самоходной гаубице 2С3 Акация в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио NV ответил на вопрос, когда украинская армия сможет продолжить контрнаступление.

«Многие знают, какие ресурсы реально есть у украинской армии и может ли она возобновлять наступательные действия. Мало кто прогнозировал, что могут произойти наступательные действия в Харьковской области, даже в Херсонской области в тех объемах, в которых они были. Так что прогнозировать это трудно», — отметил Михайлов в эфире Радио NV.

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Он добавил, что понятно, что у украинской армии есть определенные резервы, которые могут быть применены для наступления на Луганском или Запорожском направлениях или отражения потенциальных новых российских атак, о которых говорили украинские военные, например, Залужный и Сырский в своих интервью The Economist.

Также аналитик CIT обратил внимание, что украинский потенциал укрепляется благодаря новым поставкам вооружения от партнеров.

«Если будет расширение поставок прежде всего боевой техники, артиллерии, также если появятся какие-то более дальнобойные средства и высокоточные боеприпасы от партнеров или собственного производства (а такие заявления уже есть, мы помним о комплектах JDAM для того, чтобы делать даже советские авиабомбы высокоточными), потенциал для наступательных действий должен быть, по крайней мере, если не зимой этого года, то весной или летом», — предположил Михайлов.

ВСУ осенью перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что ВСУ готовятся к большой военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе».

Советник министра обороны Украины Юрий Сак подчеркнул, что Украина начнет освобождать временно оккупированные территории, когда улучшатся погодные условия.