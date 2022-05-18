«Оккупанты окапываются в Сватово и Старобельске». Летом в Луганской области возможно контрнаступление ВСУ — Гайдай

18 мая, 12:41
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Гайдай заявил, что украинская армия пойдет в контрнаступление в Луганской области (Фото:МО)

Гайдай заявил, что украинская армия пойдет в контрнаступление в Луганской области (Фото:МО)

Летом в Луганской области возможно контрнаступление украинской армии, заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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«Можем об этом говорить. По нашей информации, россияне окапываются в района Сватово и Старобельска, делают укрепления, зарывают танки, роют себе линии обороны. Они тоже прекрасно понимают, что месяц-два — контрнаступление украинских военных возможно», — отметил он.

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Гайдай добавил, что все захваченные оккупантами населенные пункты Луганской области ждет деоккупация.

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Говоря о текущей ситуации, глава ОВА отметил, что Россия готовится «дожимать» Луганскую область. Гайдай уточнил, что в регион стягивают тысячи едини вражеской техники, включая авиацию.

На данный момент больше всего от обстрелов страдает Северодонецк и села вокруг него.

Россия уничтожает населенные пункты Луганской области. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины

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