Отпуск, ротация, демобилизация. Когда военных могут перевести из зоны боевых действий 29 июля, 04:55 Есть ли срок, как долго военные могут быть в зоне боевых действий (Фото:Шоботенко Лилия via Facebook)

Общая мобилизация идет в Украине с начала полномасштабного вторжения. За это время в ряды армии были призваны тысячи военнообязанных граждан.

Поскольку противостояние против врага до сих пор интенсивно, как на фронте, так и в тылу, и в зоне боевых действий требуется постоянное присутствие украинских военных. Рассказываем, когда они могут рассчитывать на смену локации или отдыха во время войны в Украине.

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Во время службы украинские военнослужащие имеют право на отпуск . Для того чтобы ее получить, они должны иметь веские основания — по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Изменение места нахождения военных также может происходить при их перемещении, ротации и демобилизации.

Ротация и перемещение военных – в чем разница

Ротация – это регулярная замена или взаимозаменяемость личного состава, подразделений или воинских частей, выполняющих задачи в тяжелых, сложных или неблагоприятных условиях через определенное время. Широко практикуется в условиях ведения боевых действий.

« Вся информация о порядке и периодах ротации закрыта. Решение о ротации принимается по мобилизационным планам командованием ВСУ. Поэтому по этому вопросу военнослужащий лично имеет право обращаться непосредственно к руководству своей воинской части и командованию ВСУ», — комментирует юрист Константин Гритчин.

Он также рассказал, что согласно п. 252 Положения о прохождении военной службы гражданами Украины в ВСУ , в случае объявления мобилизации и наступления особого периода замена военнослужащих , проходящих службу в местностях с установленными сроками службы, прекращается :

« Таким образом, сроки ротации ( в т. ч. максимальный срок) в особый период установлены – с момента введения военного положения – до объявления демобилизации . Также решение о ротации принимается по решению командования ВСУ при такой необходимости в соответствии с потребностями и возможностями ВСУ».



Что такое демобилизация ? Это перевод вооруженных сил и народного хозяйства страны из военного положения на мирное после окончания войны или в результате мирного разрешения конфликтной ситуации, которая обусловила необходимость мобилизации. Осуществляется путём расформирования воинских частей, соединений и объединений, штабов, учреждений, вспомогательных подразделений, увольнения в запас избыточного личного состава. Демобилизованный военнослужащий — уволен с военной службы.

Термин ротация используется в случаях организации прохождения службы военнослужащих, направленных:

как национальный персонал для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

для прохождения военной службы в многонациональный орган военного управления.

Для других случаев используют термин перемещения , рассказала адвокат Наталья Лисова.

В каких случаях происходит перемещение:

Перемещение на должности ( перемещение на высшие, равнозначные и низшие должности).

перемещение на высшие, равнозначные и низшие должности). Проведение плановой смены в местностях с установленным сроком военной службы.

Перемещение по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

Перемещение в связи с пребыванием с близкими лицами в отношениях прямой организационной и правовой зависимости.

Перемещение беременных военнослужащих-женщин по их ходатайству в соответствии с медицинским заключением — на должности с меньшим объемом работы, а также военнослужащих-женщин, имеющих детей до трех лет, по их ходатайству в случае невозможности выполнения ими обязанностей на занимаемых должностях.

В случае замены в воинских частях ( подразделениях), выполняющих задачи в районах ведения военных ( боевых) действий.

подразделениях), выполняющих задачи в районах ведения военных боевых) действий. Перемещение в связи с увольнением или назначением на должности, предусмотренными штатами военного времени, в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и ( или) введение правового режима военного положения.

или) введение правового режима военного положения. Перемещение на новое место воинской службы из одной воинской части в другую, если с учетом совершенного правонарушения военнослужащий, которому назначено наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих, не может быть оставлен в должности, связанной с руководством подчиненными лицами.

Решение о перемещении и плановой замене военнослужащих принимается командованием Вооруженных сил в соответствии с утвержденными мобилизационными планами. Информация о планах, сроках, периодах и порядке проведения замены является засекреченной. Перемещение может производиться для разных видов подразделений и видов войск, разных территорий, условий и сроков.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая началась после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Недавно в Минобороны рассказали, есть ли нехватка военных на фронте и как происходит подготовка мобилизованных лиц к службе . Несмотря на распространенную информацию при волне мобилизации, в ВСУ отмечают, что во время полномасштабной войны продолжается одна общая волна мобилизации, во время которой время от времени вызывают новых военнообязанных, чтобы доукомплектовать определенные подразделения .

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