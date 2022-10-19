«Входим в режим чрезвычайной ситуации». Когда в Украине начнется отопительный сезон 2022 19 октября, 16:53 Когда включают отопление в Киеве, Чернигове, Харькове и других городах Украины (Фото:Pixabay.com)

Отопление в Украине запускается по плану. Некоторые учреждения уже получают отопление с середины октября. Когда включат отопление в жилых домах — читайте в материале.

В большинстве областей Украины отопительный сезон начинается вовремя, несмотря на атаки дронов и ракетные обстрелы по объектам инфраструктуры. Как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, в эфире национального телемарафона сообщил, девять областей уже включили отопление, а всего 16 на 100% готовы к началу отопительного сезона.

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Где уже работает отопление в Украине

В учреждениях социальной сферы отопление было включено в первой декаде октября. Для садов, школ больниц отопительный сезон начался первым в Киеве, а к столице присоединились другие города. Тепло уже подают в роддомы, больницы, садики, школы и аналогичные социально важные учреждения.

Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура три дня будет составлять не выше +8°.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил , что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах восемнадцати-двадцати градусов, но ни в коем случае не ниже шестнадцати градусов.

Когда включают отопление в Киеве

Виталий Кличко на официальной странице в Telegram сообщил, что отопление в Киеве включают 20 октября.

Отопление будет включено для всех построек по технологическому графику.

«В сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, как сложным будет этот отопительный сезон. Так как враг целится в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг», ― сообщил он.

Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы из-за опасности российских атак.

Кроме того, отопление включают с целью уменьшения нагрузки на электросеть, чтобы украинцы меньше использовали электрические обогреватели.

Когда включают отопление во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый, рекомендует жителям запастись электроплитами, чайниками, кипятильниками, обогревателями и другими электроприборами. Он ожидает перебоев электроснабжения. В случае перебоев с газом он предлагает львовянам покупать буржуйки. Об этом Андрей Садовый говорит в видео на своей странице в Facebook.

«Мы входим в режим чрезвычайной ситуации, и это будет продолжаться до тех пор, пока мы не выгоним врага. Я хочу, чтобы каждый из нас понимал свою ответственность. Я понимаю: больницы, медицинская система, вся инфраструктура. Но, люди добрые, соберитесь в доме, объединитесь и подумайте, что нужно иметь дома, дома. Я верю в нашу силу, в силу нашего общества!», ― обратился мэр Львова Андрей Садовый и призвал людей объединяться для обеспечения себя перед началом зимы и экономить электроэнергию из-за возможных перебоев работы Сети.

Когда включают отопление в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил , что отопительный сезон в городе зависит от действий российского агрессора.

Отопление в городе планируют включить, когда будут соответствующие погодные условия - среднесуточная температура три дня подряд будет не выше +8°

Когда включат отопление в Чернигове

С 17 октября в Чернигове начинается отопительный сезон 2022-2023. Соответствующее распоряжение для теплоснабжающих предприятий города подписал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. Первыми к отоплению подключают больницы и родильные отделения.

С 31 октября возобновляется отопление в школах и других зданиях.

Где не будет отопления в Украине.

На временно оккупированных Россией территориях оккупанты не заботятся о том, чтобы дать тепло мирным жителям, а инфраструктура сильно пострадала .

Оккупированные города и села Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей могут не получить отопление зимой 2022-2023.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух стремится создать в регионе стратегические запасы и предусмотрел альтернативу газу. Он призывает жителей частных домов закупать сухое топливо, а сам готовит 17 территориальных общин ко всем вариантам. Всего подготовлено 201 котельную – это 97% от запланированного, обеспечен запас угля на 76%.

Отопления не будет в прифронтовых городах и селах, пострадавших от обстрелов россиян, например, в Краматорске.

Хозяйства, которые остаются без газа или отопления, могут самостоятельно отапливать здания сухим топливом или обогревателями и получать субсидию от государства.