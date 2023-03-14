Дополнительные выходные и весенние каникулы 2023. Названы даты, когда украинские школьники смогут отдыхать 14 марта, 15:16 Весенние каникулы 2023 года (Фото:nito103/depositphotos)

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, школьники продолжают получать среднее образование. Педагоги с нетерпением ждут, когда начнутся весенние каникулы. Рассказываем, когда украинские школьники смогут отдохнуть.

Как правило, весенние каникулы в школах Украины планируются в конце марта или начале апреля. Однако каждое учебное заведение самостоятельно решает, когда проводить каникулы, в зависимости от погодных условий, эпидемиологической ситуации и безопасности в регионе. Продолжительность отдыха учащихся без летних каникул не должна превышать 30 дней.

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Когда весенние каникулы 2023 года в Украине

Учебный год 2022/2023 для школьников в Украине начался 1 сентября 2022 года и должен завершиться 30 июня 2023 года. Министерство образования определило рекомендованные даты весенних школьных каникул во время войны. Так, Минобразования рекомендует школам проводить весенние каникулы с 27 марта по 2 апреля 2023 года. Продолжительность весенних каникул составляет ровно неделю, но если учесть предыдущие выходные, то общая продолжительность отдыха детей весной составит 9 дней.

Школы, лицеи и колледжи с трехместной системой с модулями должны проводить весенние каникулы 2023 с 3 по 9 апреля.

Дополнительные выходные в течение учебного года

Кроме сезонных каникул, украинские школьники смогут отдохнуть еще и на государственные праздники:

14 октября – день защитников и защитниц Украины;

с 6 по 8 марта – международный женский день;

с 1 по 4 мая - день труда и Пасха;

с 8 по 10 мая – день памяти и примирения.