«Россия не сможет удержать никаких высот». Бутусов оценил шансы ВСУ вернуть Лисичанск и Северодонецк 11 июля, 12:21 Последствия российских обстрелов Лисичанска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Об этом Бутусов заявил в интервью Радио НВ, комментируя перспективы возвращения Лисичанска и Северодонецка под контроль Украины.

«Прежде всего, это зависит от самой Украины, потому что организация своей армии — это то, что ни один союзник нам не организует и не натренирует, — убежден Бутусов. — Это зависит исключительно от нас — лидерство, подготовка, применение. Если у нас будет накоплено достаточное количество боеприпасов, система поражения будет отлажена, мы можем развернуть врага очень быстро».



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Бутусов напомнил, что преимущество армии РФ в этом регионе объясняется исключительно тем, что у нее есть большое количество боеприпасов и артиллерии. В то время как у ВСУ «есть проблемы с организацией контрбатарейной борьбы, артиллерийской разведки, обнаружением и поражением позиций российской артиллерии», признал журналист. «Как только это будет сделано и мы сможем организовать свое собственное артиллерийское наступление, они полетят отсюда. И Россия, в отличие от Украины, никаких высот удержать не сможет, потому что по мотивации, по тактике, по военному интеллекту российская армия значительно проигрывает украинской», — убежден Бутусов.



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