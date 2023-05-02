В Единый реестр внесут все оружие, которое есть на руках у украинцев — глава МВД 2 мая, 10:37 Оружие (Фото:Нацполиция)

В единый реестр оружия, который заработает в тестовом режиме к лету, будет внесено все оружие, которое есть на руках у украинцев, и оружие, которое поступит в Украину. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Запуск реестра оружия анонсирован на 23 июня 2023 года.



По словам Клименко, у каждого гражданина будет свой электронный кабинет с полной информацией о его оружии, сроках перерегистрации, проверки, отметки купли-продажи.



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« А при покупке оружие можно будет выбрать и заказать, не заходя ни в подразделения разрешительной системы, ни в магазин. То есть будет максимально упрощена система приобретения и продажи оружия. Также мы минимизируем возможные коррупционные риски по приобретению и регистрации оружия», — пояснил министр.

Клименко отметил, что Реестр не только будет удобен для граждан, владеющих оружием, но и поможет правоохранительной системе контролировать распространение оружия.

По словам главы МВД, в единую базу будет внесена информация об оружии, которое есть на складах и продается субъектами хозяйствования. «В крупнейших оружейных магазинах на складах находится примерно 70 тыс. единиц разного вида оружия», — добавил он.