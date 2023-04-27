«С северо-запада затекло». Синоптик объяснила, сколько продлятся холод и дожди и дала прогноз на май 27 апреля, 19:01 Дожди с грозами и потепление в ближайшие дни (Фото:David Marcu / unsplash)

Холодная погода от атмосферного фронта продержится в Украине сутки, в дальнейшем — повышение температуры воздуха.

Синоптик Наталья Диденко, специально для радио NV, рассказала о погодных выбрыках в ближайшее время, и объяснила почему погода в Украине не бывает однородной.

Объясните, пожалуйста, почему сейчас в Украине так сыро и холодно?

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Смотрите, сейчас, конечно, это очень привлекательно, особенно для нас медийщиков говорить о -11 и о снеге, когда вокруг все цветет и хорошо пахнет, и зеленая травка. Поп Иван — абсолютно нерепрезентативная, так сказать, локация для общеукраинской погоды. На высотах даже летом мы знаем, часто такое бывает, что лежит снег. Поэтому давайте все-таки постить красивые картинки, но не привязываться к ним. Действительно, сегодня наблюдается в Украине холодная погода, похолодание после атмосферного фронта: с северо-запада затек к нам холодный воздух и завтра он уже будет теплее. Не +20, но уже где-то в пределах 12−14 градусов. На востоке Украины вообще завтра будет где-то 17−22 градусов.

А на остальной территории Украины, как я сказала, где-то в пределах 11−14. На юге — до 15−16. И повторюсь, в восточных областях, и, кстати, в тех областях, которые присоединены, граничащие с восточной частью, тоже будет очень-очень тепло. Поэтому погода разнообразна, пестра и не забываем, что Украина велика и поэтому погода не бывает такой однородной. Как когда-то мы шутили, когда еще учились, нам рассказывали, что страна, я уже забыла, какая-то африканская и несколько стран, близких к экватору, у них на всю страну одна Изобара. Изобара — это линия, соединяющая точки с одинаковым атмосферным давлением. У нас есть и степь, и лесостепь, и даже субтропики, поэтому такое бывает даже и весной. Мы, конечно, с вами прекрасно знаем, что весной бывают даже заморозки, которые у нас, между прочим, еще впереди. И в западных областях там уже наблюдалась очень низкая температура воздуха. Поэтому, если бы сказать, не все то, что нам всегда хочется, оно такое бывает.

Хорошо. Вы порадовали тем, что завтра теплее станет в Украине. И дожди они надолго?

Дожди, смотрите, завтра, например, если мы говорим о завтра, то вот эта дождливая погода она сместится в восточном направлении и завтра на левобережье Украины будут дожди из-за высокой температуры воздуха и с грозами. 29 — преимущественно без осадков и солнечно. 29, это у нас суббота, многие, наверное, поедут ли за город, уж кто куда как. В воскресенье небольшой дождь на западе и тоже на крайнем востоке. А во многих областях Украины, опять же, без существенных осадков. Например, в понедельник, это у нас 1 мая, дожди будут на востоке, на юго-востоке — это Луганская, Запорожская область, Донецкая, возможно, Николаевскую коснется. А на остальной территории будет солнечно. Поэтому погода очень многообразна. Синоптикам действительно сейчас сложно прогнозировать. Но один день с похолоданием — не будем на основе этого дня делать выводы о всей весне. Все-таки у нас еще апрель не кончился и май впереди.

А май, кстати, ждут жаркий? Потому что я помню несколько прошлых лет, в мае очень высокие температуры уже были.

Это традиционно, так всегда. Май — это такой переходный месяц, разумеется, с весны до лета. Поэтому в мае бывают, как я уже упоминала, и заморозки, и может быть и +30, и грозы, и шквалы. То есть май такой действительно очень бурная, красивая луна.

Очень интересная, честно говоря, погода на востоке нашего государства. Понимаем, что непогода как раз стала, возможно, одним из факторов того, что контрнаступление украинское не начинается, ждут, пока высохнут грунт, пока будет сухо. Расскажите, пожалуйста, что с погодой на востоке?

Вы знаете, что касается контрнаступления, я вообще бы избегала этих определений, потому что это, по моему мнению, полная прерогатива руководства ВСУ и вообще армии.

Сто процентов, мы о погоде.

Да. Я говорю исключительно о погоде и когда кто, что решит… Мое дело только поддерживать сердцем, душой и материально наши ВСУ. А что касается погоды, то я могу сказать, что 28, то есть завтра, в восточной части Украины ожидаются дожди и даже умеренные, с грозами и очень теплая погода. 29 — прояснение, солнечно, но немного уже, например, на Харьковщине, на Луганщине снизится температура воздуха, несмотря на 17−22, о которых я говорила. 30, это у нас воскресенье, например, Харьковщина будет без осадков, а вот в Луганской и Донбассе, опять же, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Поэтому пока, если интересует, например, сухая погода, вот я смотрю, то 1 мая также и Луганщина, и Донбасса в дождях с грозами. Вот пока такая ситуация. Как будет дальше — увидим.