«Базовый сценарий». Украина может отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, но есть условие — YASNO 6 декабря, 17:50 Киев без света после массированого ракетного удара РФ, 20 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года. Это случится, если зиму и весну Украина проживет в стабилизационных графиках.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона.

Он также назвал такой сценарий развития событий базовым.

«Нужно понимать, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас 100% свет. До конца марта, базовый сценарий, который будет для нас хорош, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках», — заявил Коваленко.

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Коваленко также добавил, что пока рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам по всей стране.

«Мы видим, что есть ограничение генерации по всей стране и коллегам еще нужно время», — добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что в этом вопросе речь может идти о днях, а не о часах или неделях.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 5 декабря больше всего отключений — в Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Житомирской областях.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.



В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны.