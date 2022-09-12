В Украине осенний пик заболеваемости COVID-19 будет в октябре — ВОЗ
Коронавирус в Украине (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)
Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что осенняя волна заболеваемости на COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время заседания Европейского регионального комитета ВОЗ.
Он подчеркнул, что в Украине уже фиксируют рост количества заболеваний коронавирусом.
«Сейчас мы наблюдаем рост количества случаев COVID-19 в Украине. Мы прогнозируем, что пик передачи может прийти к началу октября, а больницы могут приблизиться к порогу своей вместимости», — подчеркнул Гебрейесус.
По его словам, в ряде регионов Украины прогнозируется недостаток кислорода, поскольку основные источники поставок находятся во временно оккупированных регионах страны.
Министерство здравоохранения Украины в сентябре планирует разрешить всем гражданам делать вторую бустерную прививку от COVID-19.
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