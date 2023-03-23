«Первый шаг». МВД планирует запустить единый реестр оружия в июне 23 марта, 19:29 Огнестрельное оружие (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Министерство внутренних дел планирует запустить единый реестр оружия в июне 2023 года.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что оружие, которое легально было выдано гражданам, на сегодняшний день учтено в единой базе.

«И мы не видим сейчас проблем по контролю за его использованием. Поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у наших граждан на руках», — заявил он.

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Он также добавил, что правительство и правоохранители работают над единым реестром оружия.

«Первый шаг, который мы уже делаем сейчас — это разработка единого реестра оружия, что позволит в электронном формате обмениваться данными с субъектами хозяйствования, с другими правоохранительными структурами. Могу сейчас сказать, что мы планируем запустить единый реестр оружия ровно через три месяца — 23 июня 2023 года», — сказал он.

23 февраля 2022 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обращении огнестрельного оружия среди цивильных граждан Украины.

Министр обороны Алексей Резников также выступал за легализацию ношения огнестрельного оружия для самозащиты.