Неделя была очень тяжелой. В Киевской ОВА рассказали, когда планируют выйти на графики отключений света в области
Объект критической инфраструктуры после российского удара (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Киевской области в ближайшие сутки планируют выйти на график отключений света «четыре на четыре».
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в четверг, 19 января в Telegram.
"Совместно с ДТЭК и Укрэнерго продолжаем работу, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в области", - написал он.
По его словам, последняя неделя для региона была очень тяжелой, однако в ближайшие сутки планируют выйти на график четыре на четыре.
«Благодарен жителям Киевщины за понимание ситуации. российским захватчикам не удастся сломать нашу стойкость», - написал он.
14 января Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. В результате пострадали объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома.
В Минэнерго после этой атаки на объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях спрогнозировали тяжелые дни впереди.