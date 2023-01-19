Неделя была очень тяжелой. В Киевской ОВА рассказали, когда планируют выйти на графики отключений света в области 19 января, 12:01 Объект критической инфраструктуры после российского удара (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской области в ближайшие сутки планируют выйти на график отключений света «четыре на четыре».

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в четверг, 19 января в Telegram.

"Совместно с ДТЭК и Укрэнерго продолжаем работу, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в области", - написал он.

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По его словам, последняя неделя для региона была очень тяжелой, однако в ближайшие сутки планируют выйти на график четыре на четыре.

«Благодарен жителям Киевщины за понимание ситуации. российским захватчикам не удастся сломать нашу стойкость», - написал он.

14 января Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. В результате пострадали объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома.

В Минэнерго после этой атаки на объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях спрогнозировали тяжелые дни впереди.