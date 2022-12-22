Температура снизится. Когда ожидаются похолодания в Киеве 22 декабря, 18:08 Довоенный зимний Киев (Фото:Kyiv Visual by Projector)

Рассказываем, когда ожидать похолодания в Киеве и будут ли осадки в Украине в ближайшее время.

«Пока теплая погода в Украине будет продолжаться. Осадки будут, нужно внимательно следить: когда, какие, в каких частях Украины», — рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

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Согласно ее прогнозу, пятница в Украине будет теплой: температура воздуха 23 декабря составит +3+6 градусов, на северо-востоке 0+3 градуса, в южной части +5+9 градусов, в Крыму до +10+12 градусов. В западных и северных регионах пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В других областях ожидается сухая погода, как бы с влажными туманами. Также будет умеренно-ветрено.

Какой будет погода в Киеве 23 декабря? Возможно, небольшой дождь ночью и утром. Ночью температура опустится до 0, а днем поднимется в пределах +1+3 градуса.

Согласно прогнозам сайтов Sinoptik и Gismeteo в ближайшее время в Киеве стоит ожидать достаточно теплую погоду. Похолодание придет только в конце этой недели по версии Gismeteo: в воскресенье 25 декабря и в понедельник 26 декабря ночью температура будет опускаться до -1 и -2 градусов соответственно. Подобная ситуация будет наблюдаться в четверг, 29 декабря.

По данным сайта Sinoptik, температура не будет опускаться ниже нуля до четверга 29 декабря. До конца года днем у столицы будет плюсовая температура.

Когда похолодает в Киеве в декабре 2022 / Фото: gismeteo

Когда похолодает в Киеве в декабре 2022 / Фото: sinoptik

Напомним, недавно представительница Укргидрометцентра рассказала НВ о погоде на Рождество и Новый год. Она поделилась, ждать ли аномальных минусов, больших снегопадов и непредсказуемых погодных изменений в зимние праздники.