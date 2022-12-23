Дождь сменится снегом. Синоптик предупредила о похолодании в Киеве 23 декабря, 14:12 Киев Рождественский до полномасштабной войны (Фото:Kyiv Visual by Projector)

24 декабря, в сочельник по григорианскому календарю, в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой и Одесской области пройдут дожди.

Такой прогноз в своем Facebook опубликовала синоптика Наталья Диденко. Согласно словам, к западным границам Украины приближается циклон с атмосферными фронтами, из-за чего на западе осадки могут быть более обильными.

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В восточных областях Украины, в большинстве центральных и южной части будет преобладать сухая погода. Увеличивать влажность будут туманы. Повсюду в Украине накануне Рождества ожидается теплая погода — 24 декабря температура воздуха будет держаться в диапазоне +2+7 градусов, в южной части +4+9, в Крыму до +11 градусов.

Погода в Киеве 24 декабря в канун Рождества будет влажной — пройдет дождь. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха ночью поднимется до +2 градусов, днем до +4 градусов, после чего вечером опустится до отметок 0+2 градуса. На Рождество, 25 декабря, в Киеве похолодает, дождь сменится снегом.

«Как раз погода — к празднику, — прокомментировала Диденко. Теплая погода продлится до Нового года, но не без осадков».

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев об атмосферных изменениях на Рождество.