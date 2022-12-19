Социологи рассказали, когда украинцы планируют праздновать Рождество 19 декабря, 14:11 В центре Киева установили символическую елку, в этом году украинцы встретят новогодне-рождественские праздники в условиях войны (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

11% украинцев будут отмечать Рождество в этом году 25 декабря, а четверть опрошенных — и в эту дату, и 7 января.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Социологи отмечают, что за последний год количество этих категорий респондентов выросло с 4% и 18% соответственно.

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Более половины украинцев (55%) будут праздновать Рождество 7 января, в прошлом году таких был 71%.

Чаще о двойном праздновании Рождества или о праздновании только 25 декабря говорили жители западных областей, Киева, младшие опрошенные и греко-католики.

Также отмечается, что за последний год значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества на 25 декабря — с 26% до 44%. Против такой идеи — 31% (в 2021 — 58%). Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос, еще 2% затруднились ответить.

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества также среди жителей западных областей и Киева. Среди прихожан ПЦУ таких почти половина (46%), при этом треть из них против такой идеи. Среди жителей южных и восточных областей относительное большинство не поддерживают идею переноса даты празднования Рождества. В возрастном разрезе наибольшее количество противников фиксируют в старшей и средней возрастных группах. Там идею переноса даты празднования Рождества на 25 декабря поддерживают более 40%, но не менее трети — против.

Опрос проводился с 20 по 21 ноября. Было опрошено 1000 методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также тех, где отсутствовала украинская мобильная связь.

7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество по юлианскому календарю (так называемому «старому стилю»). Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также и большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю, или новоюлианскому. В Украине с 2017 года 25 декабря является официальным выходным днем.

После начала полномасштабного вторжения России в Украине снова обострилась дискуссия о дате празднования Рождества. В текущем году ПЦУ разрешила проводить рождественские службы 25 декабря. Их будут проводить по решению настоятеля и громады, если этого хотят верующие. После служб священников просят сообщить в Киевскую митрополию, сколько человек в них участвовали.



