Как Украине войти в Крым, не боясь применения тактического ядерного оружия — объясняет военный аналитик 29 декабря, 22:00 Пылающий Крымский мост на стилизованной марке в центре Киева (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Тактика медленного приучения России к поражению оказалась верной, это увеличивает шансы Украины вернуть Крым, заявил военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью НВ.

Он напомнил свое предположение о том, что в Крым нужно заходить осторожно, иначе РФ может решиться на тактический ядерный удар.

Чем дольше затягивается война, тем больше руководство и население страны-агрессора привыкает к неудачам на фронте, отметил Рустамзаде. Кроме того, по его словам, в экономической плоскости ситуация в России ухудшается, падает прибыль от продажи нефти и другого экспорта.

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«Страна погружается в проблемы, и, я надеюсь, что к весне весь ком проблем, который накопится в РФ, позволит Украине войти в Крым, не боясь применения тактического ядерного оружия. Эта стратегия медленного приучения противника к поражению была очень верная и показала свою правильность», — сказал аналитик.

Он прогнозирует, что не позднее осени 2023 года РФ потеряет какие-либо возможности для военного сопротивления.

В октябре руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

В то же время западные эксперты, которых в декабре цитировало The Washington Post, высказывали мнение, что из-за Крыма война может длиться десятилетиями, а силовая деоккупация полуострова может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия.