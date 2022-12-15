Когда Украина сможет подумать об освобождении Крыма и что для этого должен сделать Запад — Фукуяма 15 декабря, 08:01 Крым вскоре может оказаться в зоне досягаемости украинской артиллерии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Если линии связи на юге Украины от оккупированного Донбасса и России через Мариуполь и Мелитополь будут перерезаны или окажутся в зоне досягаемости артиллерии, Крым станет уязвимым и Москва почувствует, что ее «хватка за Севастополь» ослабевает. Об этом говорится в колонке американского философа и политического экономиста Фрэнсиса Фукуямы.



Сейчас есть все основания полагать, что продвижение Украины на фронте продолжится, поскольку земля замерзла и позволяет повысить мобильность транспортных средств, пишет Фукуяма. Россияне укрепляют позиции на левом берегу Днепра, но они не успели построить комплексные линии обороны.

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«Крайне важно освободить этот участок территории, чтобы иметь возможность перерезать российские линии связи, идущие из оккупированного Донбасса и самой России через Мариуполь и Мелитополь. Как только эти линии будут перерезаны или окажутся в зоне досягаемости артиллерии, Украина сможет подумать об освобождении Крыма. Прямое наступление через узкий перешеек, соединяющий полуостров с Херсонской областью, вряд ли получится; скорее полуостров можно отрезать от снабжения и медленно душить, как Украина задушила Херсон в конце лета», — прогнозирует он.

По мнению философа, освобождение Новой Каховки позволит Украине вновь заблокировать канал, который поставляет в Крым пресную воду. Тем временем способность наносить удары по целям в глубине оккупированного полуострова значительно возрастет после освобождения восточной части Херсонской области.

«Россияне могут серьезно задуматься о переговорах, если почувствуют, что их хватка за Севастополь ослабевает», — написал он.

Все это потребует постоянной военной поддержки со стороны Запада, настаивает Фукуяма.

«Отказ от применения ракетных систем большой дальности, таких как ATACMS, кажется глупым, когда Украина отчаянно пытается нейтрализовать авиабазы, с которых наносят ракетные удары. Россия использовала страх перед ядерной эскалацией в сентябре, чтобы попытаться запугать союзников Киева, но это не сработало, и они отказались от этого. Если Вашингтон так серьезно, как он утверждает, настроен помочь Украине выиграть войну, он должен снять блокировку с использования таких систем», — отметил автор.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть оккупированный полуостров без боевых действий, атакуя позиции оккупантов в Крыму ракетными системами HIMARS и другим вооружением.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым.