Когда Украина сможет подумать об освобождении Крыма и что для этого должен сделать Запад — Фукуяма

15 декабря, 08:01
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Крым вскоре может оказаться в зоне досягаемости украинской артиллерии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Крым вскоре может оказаться в зоне досягаемости украинской артиллерии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Если линии связи на юге Украины от оккупированного Донбасса и России через Мариуполь и Мелитополь будут перерезаны или окажутся в зоне досягаемости артиллерии, Крым станет уязвимым и Москва почувствует, что ее «хватка за Севастополь» ослабевает. Об этом говорится в колонке американского философа и политического экономиста Фрэнсиса Фукуямы.

Сейчас есть все основания полагать, что продвижение Украины на фронте продолжится, поскольку земля замерзла и позволяет повысить мобильность транспортных средств, пишет Фукуяма. Россияне укрепляют позиции на левом берегу Днепра, но они не успели построить комплексные линии обороны.

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«Крайне важно освободить этот участок территории, чтобы иметь возможность перерезать российские линии связи, идущие из оккупированного Донбасса и самой России через Мариуполь и Мелитополь. Как только эти линии будут перерезаны или окажутся в зоне досягаемости артиллерии, Украина сможет подумать об освобождении Крыма. Прямое наступление через узкий перешеек, соединяющий полуостров с Херсонской областью, вряд ли получится; скорее полуостров можно отрезать от снабжения и медленно душить, как Украина задушила Херсон в конце лета», — прогнозирует он.

По мнению философа, освобождение Новой Каховки позволит Украине вновь заблокировать канал, который поставляет в Крым пресную воду. Тем временем способность наносить удары по целям в глубине оккупированного полуострова значительно возрастет после освобождения восточной части Херсонской области.

«Россияне могут серьезно задуматься о переговорах, если почувствуют, что их хватка за Севастополь ослабевает», — написал он.

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Все это потребует постоянной военной поддержки со стороны Запада, настаивает Фукуяма.

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«Отказ от применения ракетных систем большой дальности, таких как ATACMS, кажется глупым, когда Украина отчаянно пытается нейтрализовать авиабазы, с которых наносят ракетные удары. Россия использовала страх перед ядерной эскалацией в сентябре, чтобы попытаться запугать союзников Киева, но это не сработало, и они отказались от этого. Если Вашингтон так серьезно, как он утверждает, настроен помочь Украине выиграть войну, он должен снять блокировку с использования таких систем», — отметил автор.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть оккупированный полуостров без боевых действий, атакуя позиции оккупантов в Крыму ракетными системами HIMARS и другим вооружением.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Крым Херсонская область Помощь Запада Северо-Крымский канал Деоккупация Крыма Френсис Фукуяма Мнение колумниста НВ Война России против Украины наступление ВСУ

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