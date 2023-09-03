«Силы однозначно неравны». Дроны — это ракеты для бедных, только ими войну не выиграть — интервью с Костенко о том, как Украине не проиграть 3 сентября, 14:15 NV Премиум Нардеп Роман Костенко (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что до сих пор силы Украины и России однозначно неравные.

Когда у Украины появится шанс не проиграть войну, он рассказал в интервью Radio NV.

— Американское издание The New York Times отмечает, что впереди украинцев ждут еще примерно 60 миль тяжелой дороги, прежде чем они смогут добраться до побережья Азовского моря. Издание сообщает, что украинцы действуют небольшими штурмовыми группами по 8−10 бойцов и отвоевывают дом за домом. Сильно ли это отличается от реальной картины?

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— Это реально, что впереди нас ждут 60 миль тяжелой дороги. Они же не уточняют, какое время нужно, чтобы ее пройти.

А, действительно, нас ждут эти мили, которые мы должны пройти. Действительно, будут потери. И это очень тяжелые мили, но очень необходимые для нас — для того, чтобы сделать в войне правильный шаг, чтобы выйти на позиции, с которых мы сможем уже потом развивать успех, сможем говорить, что дальнейшие действия будут побуждать именно к победе.

Пока мы стоим по всему фронту.

Когда мы говорим о контрнаступлении, мы должны смотреть на карту. У нас более тысячи километров фронта, но наступление идет на одном небольшом участке, где наши воины пытаются выгрызать по метру у противника. А на других направлениях у нас паритет. А на купянском [направлении] вообще враг пытается продавливать нашу оборону для того, чтобы захватывать. Поэтому ситуация сложная.

Конечно, все мы говорим о контрнаступлении и ставим его поверх всех боевой действий, но нельзя исключать и пренебрегать другими направлениями, другими боевыми действиями, где также есть угроза. Та же Авдеевка, где мы находимся в полукольце. Захваченный Бахмут и Купянск, где нас продавливают. Поэтому ситуация сложная на всем фронте. И нужно обращать внимание на весь фронт, когда мы говорим о войне Украины и России.

— Немецкое издание Bild информирует о том, что, к сожалению, РФ сейчас пытается нарастить преимущество в танках и в боевых машинах пехоты. И отмечает, что западные страны за последние месяцы не поставили в Украину ни одного современного боевого танка, а вместо 300 обещанных БМП передали Украине лишь сотню. Согласны ли вы с таким выводом? Насколько темпы поставки утвержденного количества вооружений украинцам соответствуют утвержденным графикам?