Bayraktar для Украины должен быть готов к началу июля — глава Минобороны Литвы
Литва собрала для Украины деньги на Bayraktar, но Турция отдает его бесплатно (Фото:Aziz Karimov/File Photo)
Ударный беспилотник Bayraktar для Украины, который передаст Литва, должен быть готов к началу июля.
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Об этом сообщил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас.
«Исторический Bayraktar должен быть готов к началу июля. Турция передаст его Литве, а потом мы передадим его Украине», — написал он в своем Twitter.
Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.
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На собранные деньги Литва намерена закупить боеприпасы для беспилотника, а также потратить на поддержку Украины.
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