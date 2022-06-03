Bayraktar для Украины должен быть готов к началу июля — глава Минобороны Литвы

3 июня, 10:46
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Литва собрала для Украины деньги на Bayraktar, но Турция отдает его бесплатно (Фото:Aziz Karimov/File Photo)

Литва собрала для Украины деньги на Bayraktar, но Турция отдает его бесплатно (Фото:Aziz Karimov/File Photo)

Ударный беспилотник Bayraktar для Украины, который передаст Литва, должен быть готов к началу июля.

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Об этом сообщил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас.

«Исторический Bayraktar должен быть готов к началу июля. Турция передаст его Литве, а потом мы передадим его Украине», — написал он в своем Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/a_anusauskas/status/1532608484394643456

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.

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https://www.youtube.com/embed/VOzfJoC_H2E

На собранные деньги Литва намерена закупить боеприпасы для беспилотника, а также потратить на поддержку Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Литва Военная помощь Bayraktar TB2 Война России против Украины

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