Когда Украина победит. Обложка Washington Examiner покорила украинские соцсети: рассказываем, о чем эта публикация 29 сентября, 12:49 Сюжет В главной статье номера журнал Washington Examiner анализирует послевоенное восстановление Украины (Фото:Washington Examiner)

Максимально успешное восстановление послевоенной Украины — первостепенный интерес Европы и США. Этот процесс должен включать в себя осознание того, что аппетиты РФ не ограничиваются Украиной, однако она должна иметь все возможности строить свое будущее в безопасности.

Об этом пишет американский политический журнал Washington Examiner, посвятивший яркую обложку потенциальной победе Украины над режимом Владимира Путина и ее будущим перспективам. «Украина после поражения Путина: cтратегия восстановления разрушенной войной страны», — гласит заголовок на передовице издания.

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Инфографика: Washington Examiner

Текст на эту тему написал для журнала Джеймс Джей Карафано — вице-президент Института национальной безопасности и внешней политики при Heritage Foundation (Фонд Наследие, стратегический исследовательский институт США, который изучает проблемы международной политики).



Карафано недавно посетил Украину, побывав среди прочего в Буче (Киевская область). «У Украины есть будущее. И Запад должен сыграть решающую роль в том, каким будет это будущее», — пишет Карафано.

Журнал визуализировал его мысль, изобразив на обложке пострадавшую и пережившую ужасы войны, но несломленную Украину в образе девушки, отвоевавшей право выбирать свои перспективы и подавившей агрессию Владимира Путина (распластанного у ее ног).

Украинские соцсети не оставили без внимания яркую обложку, ее публикуют украинские пользователи Facebook, Telegram и Twitter.

НВ пересказывает главные тезисы из резонансного материала Washington Examiner.

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В своем материале Джеймс Джей Карафано подчеркивает, что в интересах всего Запада «видеть свободную и независимую Украину». «Российские аппетиты не ограничатся Украиной. Грандиозный план Владимира Путина состоит в том, чтобы вновь поглотить постсоветские государства, установить диктаторский контроль над Центральной Европой, увидеть распад НАТО и вывод всего военного присутствия США из Европы. Эти цели — смертный приговор трансатлантическому сообществу», — убежден автор главного материала номера в Washington Examiner.

Эти угрозы множатся на интересы Китая, который выиграл бы в случае ослабления и разделения Европы, а также на кровавый счет путинской войны в Украине — включая тысячи погибших украинцев и более 1 млн насильно вывезенных в РФ.

Однако в случае поражения российских войск в Украине ее будущее — вопрос не менее важный, чем все предшествующие этому события войны, пишет Washington Examiner.

«После всех понесенных Украиной жертв и всей помощи Запада было бы трагично увидеть, как Украина выиграет войну, но проиграет мир. […] Лежащий впереди путь усеян вызовами, которые мы должны ясно осознавать, чтобы быть в состоянии их преодолеть», — пишет Карафано.

Он озвучивает два таких главных вызова:

в результате кампании по восстановлению Украины она должна стать стабильной, свободной, независимой, процветающей страной, а не «разломанной, коррумпированной, зависимой от помощи корзиной, которая еще более уязвима для российской агрессии»;

вопрос структуризации помощи гражданскому сектору — первостепенный ( «Налогоплательщики [CША] должны быть уверены, что их помощь используется эффективно и что европейцы также вкладывают свои равноценные доли — во всех отношениях. […] Конгресс США обязан обеспечить, чтобы любая помощь оказывалась ответственно с финансовой точки зрения», — пишет автор).

С учетом этих условий автор материала далее озвучивает «три гигантских шага» к построению максимального успешного будущего поствоенной Украины.

Дополнительная военная помощь Украине. Карафано напоминает, что основная причина успеха и Западной Европы, и Японии после Второй мировой войны заключалась в том, что они были «относительно защищены от внутренних и внешних угроз безопасности в процессе восстановления». Аналогичное право должна получить и Украина — ведь на сегодня у нее нет твердых гарантий безопасности, которые могли бы сдержать Россию в будущем. Даже гипотетическое присоединение Украины к ЕС не дало бы таких гарантий. А значит, послевоенной Украине потребуются значительные объемы обычных вооружений, чтобы быть способной защитить себя.

«Для сдерживания России в мирное время потребуются огромные вооруженные силы», — убежден Карафано. Главными приоритетами в поставках такой помощи Украине после войны были бы:

наличие мощной противовоздушной и противоракетной обороны, способной защитить гражданское население и инфраструктуру — лишь тогда украинцы могли бы чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы вернуться домой, вернуться к работе и восстанавливать экономику;

поставки дальнобойной артиллерии и ракет, «чтобы украинцы могли компенсировать преимущество России в огневой мощи»;

больше бронетехники для освобождения и удержания территории;

постоянное пополнение запасов вооружения и техники

Налаживание эффективной и прозрачной гуманитарной помощи и помощи гражданскому сектору Украины. Карафано напоминает, что война уже стоила Украине половины ее экономики. «Нет никаких сомнений в том, что для ее функционирования потребуются огромные вливания капитала», — констатирует он. Особым риском в этом контексте он называет коррупцию как одну из главных довоенных проблем Украины и высказывает надежду, что с помощью западного контроля этот фактор в поствоенном восстановлении удастся минимизировать. Автор материала также настаивает на активизации усилий ЕС, а не только США, в этом направлении.

Максимальное эффективное вовлечение самой Украины в процесс восстановления страны. «Давайте будем откровенны: народы не „строят“ другие нации. Нации восстанавливают себя сами», — пишет автор Washington Examiner. Он называет крайне важными эффективные реформы в области управления, однако считает их недостаточными. Карафано указывает на еще один важный фактор — наделение местных подрядчиков и структур, а не транснациональных корпораций, полномочиями и правом выстраивать курс восстановления страны. «[Местные] сообщества должны иметь право голоса в своем собственном восстановлении. Эффективное микрофинансирование имеет решающее значение», — заключает он.

Автор материала подчеркивает, что еще «до того, как прозвучит последний залп этой войны, начнется гонка по формированию послевоенного порядка».

«Путин, если он выживет, будет замышлять свое возвращение. Украина должна будет построить такую Украину, которая способна защитить себя, обезопасить свою свободу и свои будущие поколения. Было бы глупо полагать, что это может произойти без помощи Запада. Столь же глупо полагать, что деньги — это все, что необходимо», — настаивает Карафано.

Он убежден, что повторить план Маршалла второй половины ХХ столетия не удастся, поскольку тот план был разработан для конкретных стратегических потребностей в определенное время и в определенном месте.

«Нам не нужен еще один план Маршалла. Что нам действительно нужно — так это [новый] план для [Украины], не уступающий плану Маршалла», — заключает автор материала в Washington Examiner.