«Проблема в сущности России». Почему надо держать голову холодной и когда наступит долгожданная победа — разговор с Гендальфом из Азова 16 сентября, 11:32 NV Премиум Илья Самойленко, офицер бригады Азов (Фото:@stodosan / instagram/gandalf_immortan)

Илья Самойленко — офицер бригады Азов. Его позывной — Гендальф.

Он — один из защитников Мариуполя на Азовстали. После возвращения из российского плена, снова защищает независимость, а также адвокатирует передачу Украине западного оружия.

Видео дня

В интервью Radio NV Гендальф рассказал, когда Украина сможет победить и какие мифы до сих пор существуют относительно азовцев.

— У нас есть информацию о том, что, например, часть Азова воюет в боях в лесах под Кременной. Это на лиманском направлении. Можете об этом рассказать?

— Все комментарии, которые мы даем по тактически важной информации, мы даем через официальные ресурсы.

Любые информационные спекуляции о войсках на передовой — неважно, они с положительной целью или с отрицательной целью — надо минимизировать. Минимизировать почему? Потому что, сегодня также не исключение, информационные воздействия, информационный шум, который создается в медиа, на передовой воспринимается очень критично и активно. Это и бравурные доклады о преждевременных успехах или преждевременные доклады об определенных успехах. Или же это, например, наоборот могут быть некоторые материалы, которые могут иметь деморализующий фактор.

И плюс, опять же, есть вопрос компетенции. То есть не все ситуации могут комментировать все. Это главный элемент, который мы объясняем уже достаточно долгое время — с того самого момента, как начали активно на запросы от медиа реагировать.

Почему это важно? Потому что все делают эту работу. Повышенное внимание со стороны СМИ может быть как и положительным фактором, так и негативным фактором. К сожалению, это, как правило, является негативным фактором. Это просто статистика, которую я понимаю из-за того, как это происходит на поле боя, как это влияет на него.

Комментировать ход боевых действий, собственно говоря, и тактические ситуации я напрямую не буду. Скажу только то, что война сейчас на достаточно серьезном этапе. И противник крепкий. Никогда нельзя унижать противника и таким образом не унижать заслуги и вклад наших бойцов в борьбу, которая продолжается. Я говорю не только о нашей бригаде, я говорю об украинских воинах.

— В Twitter вы писали о том, что предлагаете запретить The Wall Street Journal, The New York Times, другим американским, британским, западным медиа писать статьи о ходе войны в Украине: «[Задолбали] флюгерить общественное мнение». Вы намекаете, что аналитика западных экспертов в американских, британских, европейских медиа, которые не были на украинских фронтах, может мешать. Я думаю, что стоит объяснить нашей аудитории, а как она мешает?

— Мешают следующим образом. Я расскажу мой случай. Но преждевременная так называемая аналитика в основном от западных медиа — кто заангажированный, кто незаангажированный — создавала возмущение в украинском обществе, в инфосекторе относительно результатов контрнаступления, хода этого контрнаступления. И создавала очень сильное противодействие таким образом, что нам — и военным, и журналистам, и политикам, и чиновникам — приходилось реагировать на эти статьи.

Я, кажется, зря включил в этот список The Wall Street Journal. Они в таком были меньше замечены. Но почти все крупные западные издания время от времени публиковали статьи, и комментировали.

Это не был системный анализ, потому что он не является компетентным, я считаю. Потому что гражданские априори не могут сделать компетентный анализ военных действий, учитывая свой уровень квалификации. Эту разницу нужно понимать, эту разницу нужно уважать. Потому что комментарий — не всегда аналитика. Аналитика также отличается друг от друга. Она может быть точечная, она может быть системная, она может быть псевдосистемная.

Ни для кого не секрет, что публикации, кажется, в Telegraph и Newsweek относительно количества задействованной западной военной помощи, участия этого вооружения в контрнаступлении, носили характер оценочных суждений, предположений и определенных ожиданий от украинцев, как мы будем распоряжаться этим оружием.

Я достаточно неодобрительно об этом вообще думаю, но, из соображений цензуры, я буду немножко сдержаннее. Потому что сюрреалистичность ситуации заключается в том, что для медиа, особенно которые имеют очень маленькое отношение к нашим ситуациям — это все медиаповод, инфоповод. Для нас, для украинцев, это каждый день, каждую секунду, каждую минуту — человеческие жизни. Это также следует понимать.

Мы здесь работаем с очень основными и очень базовыми категориями в принципе — это существование нашего государства, жизнь наших людей. Это стоит понимать. Это надо держать в голове каждый раз, когда приходится сталкиваться с такой так называемой аналитикой.

— Можем наблюдать эмоциональные качели в нашем обществе — от предательства до победы. Влияют ли они на фронт? Влияют ли они на наших защитников и защитниц, которые на нуле находятся?