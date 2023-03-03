Военный эксперт назвал главное условие начала контрнаступления Украины

3 марта, 19:53
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Украинский военный стреляет из гаубицы FH-70 на линии фронта в Запорожской области, 2 марта (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский военный стреляет из гаубицы FH-70 на линии фронта в Запорожской области, 2 марта (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Radio NV назвал главное условие начала контрнаступления Украины.

На вопрос Radio NV, чего ждет Украина, чтобы начать контрнаступление, Кузан ответил:

https://www.youtube.com/watch?v=4khNeNW9nk4

«Конечно, оружия. Его должно быть много и оно должно быть дальнобойным. В классической войне количества против качества (именно такую войну мы ведем сегодня) очень важно поражение пунктов сосредоточения противника, их складов оружия, живой силы, горюче-смазочных материалов. И эти склады находятся уже на расстоянии около 100−110 километров», — пояснил военный эксперт.

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По его словам, нанося с помощью дальнобойного оружия такое поражение, можно будет истощать крупную российскую группировку в вопросе вооружения.

«И только после этого можно атаковать и поражать противника, который сам по себе многочисленнее и имеет большее количество боевой техники», — утверждает Кузан.

Эксперт рассказал, что дальнобойное оружие даст возможность украинским военным уничтожать склады, «до которых мы сегодня пока не можем дотянуться, в частности, в районе Луганска».

Он также пояснил, что дальнобойное оружие нельзя заменить беспилотниками, потому что на фронте сконцентрировано большое количество систем противовоздушной обороны, а доставать вражеские склады необходимо по всей протяженности Донецкой и Луганской областей.

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28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.

20 января глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что украинские силы будут иметь возможность перейти в контрнаступление весной.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины радио NV

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