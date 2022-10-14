Перспектива битвы за Херсон: как аналитики оценивают шансы ВСУ освободить город, а мировые СМИ — призыв коллаборантов к «эвакуации» из него 14 октября, 13:49 Сюжет Украинские военнослужащие упражняются в применении минометов на юге Украины (Фото:ОК Юг)

На фоне успешного продвижения ВСУ на юге Украины перспектива битвы за Херсон становится все ближе. Британская разведка сообщила, что оккупанты готовятся к распространению боевых действий на город, Financial Times считает вероятным такое развитие событий уже на следующей неделе. Тем временем российские гауляйтеры в Херсоне обнародовали путаные заявления об «эвакуации».

НВ обобщил недавние события в Херсонской области и оценки вероятной битвы за Херсон, к которой методично готовятся ВСУ.



Новые успехи наступления ВСУ в Херсонской области

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По состоянию на 12 октября Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже 75 населенных пунктов Херсонской области, из них 29 — только за октябрь. Такие данные в эфире телемарафона привел глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. По его словам, если до вторжения в деоккупированных населенных пунктах проживало более 19 тысяч человек, то сейчас там остается около 7 тысяч.

«Освобождение Херсонской области продолжается. Не могу сказать больше, потому что надо сохранять информационную тишину. Но мы должны каждый день ждать хороших новостей», — отметил Янушевич.

О постепенном вытеснении оккупантов из Херсонской области свидетельствуют и другие новые факты. 12 октября стало известно, что бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили село Червоное, расположенное примерно в 138 километрах на северо-восток от Херсона. В этот же день Оперативное командование Юг подтвердило освобождение пяти населенных пунктов ВСУ в Бериславском районе региона: это села Червоное, Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка.

Одновременно ГУР Минобороны Украины обнародовало перехват, в котором российский военнослужащий заявил своему собеседнику, что ВСУ отбросили их силы еще на 15 километров назад на херсонском направлении.

Институт изучения войны (ISW) в своей сводке по итогам 13 октября сообщает, что попытки армии РФ вновь атаковать недавно оставленные позиции на севере и северо-западе Херсонской области пока остаются безуспешными — в частности речь идет о неудачных штурмах РФ в направлении сел Костромка и Сухой Ставок на восточном берегу реки Ингулец.

При этом ВСУ продолжают методично истощать логистические цепи и командные штабы российской армии в Херсонской области. 12 октября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что войска РФ построили две понтонные переправы через реку Ингулец, однако обе они находятся под постоянным огневым контролем ВСУ.

Через эти переправы россияне пытаются перебрасывать технику на фронт, чтобы усилить группировку на николаевском направлении и в районе Берислава. Ингулец делит правобережье Херсонской области на две части. Первая — это бериславское направление, где происходит активное контрнаступление ВСУ, а вторая — сам Херсон и николаевское направление.

«Но как бы ни пытался оккупант обустраивать эти альтернативные переправы, они все равно находятся под устойчивым огневым контролем наших ВСУ и в момент переброски оружия, как всегда, враг получает привет от нашей артиллерии», — сообщил Хлань.

13 октября Оперативное командование Юг сообщило, что в Бериславском районе Херсонской области украинские силы уничтожили командно-наблюдательный пункт войск РФ (ликвидироваеы две единицы буксированной гаубицы 152 калибра Мста-Б и командно-наблюдательный пункт вражеского батальона).

Аналитики ISW также напоминают, что повреждение Крымского моста по-прежнему серьезно замедляет доставку российских военных грузов и персонала на юг Украины. Согласно спутниковым снимкам, на российской стороне моста очередь на паромную переправу достигает 1 тыс. грузовиков, которые проводят в ней 3−4 дня. Работает всего четыре парома вместимостью 90 грузовиков и 300 человек каждый, при этом на спутниковых снимках Maxar видно, что российские военные грузовики также используют эти паромы для пересечения Керченского пролива.

Недоэвакуация: как марионетки Москвы признали риски для оккупантов в Херсоне

13 октября многие мировые СМИ обратили внимание на заявление Владимира Сальдо, главаря российских коллаборантов в Херсонской области. Он обратился к РФ с просьбой «помочь в организации выезда жителей Херсонской области». Сальдо повторил фейк российской пропаганды о том, что ВСУ якобы обстреливают гражданские объекты в регионе и предложил «организовать возможность выезда херсонских семей» в оккупированный Крым и в Россию (коллаборант перечислил Ростовскую область, Краснодарский край, Ставропольский край РФ).

«Запрос Владимира Сальдо свидетельствует о том, что контрнаступление Украины в оккупированном регионе набирает обороты», — оценила призыв херсонского гауляйтера газета Financial Times.

Аналогично британская The Guardian расценила эти слова Сальдо как признак того, что оккупированный Херсон может вскоре «стать новой линией фронта».

После заявления Сальдо его подтекст попытался преуменьшить «заместитель» главного херсонского коллаборанта, марионетка Кремля Кирилл Стремоусов. Он записал обращение, в котором утверждает, что об «эвакуации» речь не шла и имелся в виду «выезд жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты РФ». «Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается», — сказал Стремоусов.

Однако британская разведка оценивает ситуацию иначе. В ее сводке от 13 октября упоминается, что российские оккупационные власти, «вероятно, ожидают распространения боевых действий непосредственно на Херсон».

Почему вероятность битвы за Херсон снова в заголовках: оценки аналитиков

Тем временем западные и украинские аналитики подчеркивают неизбежность приближения попытки ВСУ освободить Херсон.

13 октября Financial Times с лаконичной ссылкой на неназванных «западных военных чиновников» допустила, что уже на следующей неделе ВСУ смогут освободить Херсон до Днепра.

Украинское командование не подтверждает такие смелые оценки и планово хранит молчание об оперативных планах ВСУ относительно Херсона.

Однако военный эксперт Дмитрий Снегирев в недавнем эфире Радио НВ подтвердил, что «ВСУ создали предпосылки для деоккупации территории Херсонской области на правом берегу». Он напомнил, что продвижение ВСУ на юге Украины остается устойчивым и успешным, а сообщения о приостановлении контрнаступления не соответствуют действительности.

По словам Снегирева, ВСУ уже «фактически нависают над Бериславом», освобождение которого может стать ближайшей важной задачей украинских сил. в Херсонской области. «Это ключевой опорный пункт российской обороны, их логистическая составляющая […]. В случае взятия под контроль ВСУ Берислава мы фактически рассечем российскую группировку на правом берегу Днепра. Отступление от Берислава до Новой Каховки — примерно до 10 км, а Новая Каховка — это вода в Крым. Водоснабжение оккупированных территорий Крыма, по моему мнению, было одной из ключевых задач так называемой спецоперации. Соответственно, взятие Новой Каховки решает экономическую составляющую дальнейшей военной кампании не в пользу РФ».

Снегирев также добавил, что контроль над Бериславом позволил бы ВСУ держать под огневым контролем правый берег Днепра и некоторые локации на левом, а еще — аэродром Чаплинка, с которого российские авиасоединения осуществляют ракетные и бомбовые удары по позициям ВСУ на территориях Херсонской и Запорожской областей.

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью НВ также констатировал уверенное продвижение ВСУ в Херсонской области. Он напомнил, что украинское командование сообщает об освобождении населенных пунктов только тогда, когда «там уже закрепились — значит, фронт намного дальше»

«Фронт двигается, наступление развивается. Все военные аналитики в мире (кстати, не только в Украине) сходятся в консенсусе, что освобождение Херсона — это вопрос времени. То есть, это произойдет», — убежден Левин.

По его словам, такие оценки строятся на крайне сложном положении для армии РФ в Херсонской области — «в плане обеспечения, логистики, много чего». «Мы видим, что им не удается удерживать весь этот плацдарм на правом берегу, Украина методично реализует все свои планы: десятки километров освобождены, населенных пунктов», — отметил военный аналитик.

Левин добавил, что хотя сейчас РФ перебрасывает мобилизованных на левый берег в Херсонскую область, ему «сложно представить, как они могут помочь удержанию Херсона». «Они в конечном итоге попадут в этот огромный большой котел. Какие-то там виды вооружений, новые оперативные планы, какие-то подразделения подготовленные, которые могут что-то провести, какие-то наступательные операции — этого всего нет. Поэтому если ВСУ удачно будут реализовывать свою задумку, нет ни одного препятствия, которое должно как-то удержать от освобождения Херсона», — убежден израильский эксперт.

The Guardian напоминает, что быстро захваченный после вторжения Херсон остается «важной стратегической и символической целью» для Украины, а продолжающееся в регионе контрнаступление ВСУ является одним из серьезных стимулов для увеличения поставок западного оружия в Украину.

