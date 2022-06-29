«Есть шанс». Экс-посол США рассказал, когда Украина может перейти в наступление 29 июня, 22:47 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украина должна получить все необходимые виды вооружения, чтобы откинуть российские войска на Донбассе и на юге.

Об этом заявил директор Центра Евразии Атлантического Совета (США), посол США в Украине в 2003−06 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

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Он уточнил, что в этом могут помочь США и НАТО, а также другие партнеры Украины.

«У Украины есть шанс вернуть большинство, если не всю территорию, которая была захвачена Россией до 24 февраля. Если будет полная поддержка со стороны США и НАТО, чего еще не было сегодня», — сказал он.

Гербст отметил, что Украина уже получила большую поддержку от Запада, включая артиллерию дальностью 85 километров, систем противовоздушной защиты и противокорабельные системы.

В то же время он добавил, что Украина нуждается в артиллерии дальностью 150 километров и более, а также авиации.

«Мы должны быть готовы к тому, что это будет достаточно долгая борьба. И нужно, чтобы вы получили не только Миги, но и F-14, F-15 самолеты позже», — сказал он.

«Если бы эти решения были приняты сегодня и эти виды вооружения предоставлялись сейчас Украине, то я не сомневаюсь, что вы могли бы перейти в наступление», — подчеркнул Гербст.

Он также отметил, что санкции против России начинают эффективно работать.

«Они будут разрушать не только экономику, но и военно-промышленный комплекс России», — сказал бывший посол.

«Наши экспортные ограничения оказывают серьезное влияние на способность России производить передовое оружие. Мы знаем, что все это нецеленаправленное, без разбора используемое ими оружие используется именно так потому, что у них нет уже высокоточного оружия. И мне кажется, что постепенно Россия истощится целиком», — резюмировал Джон Гербст.

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