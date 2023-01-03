Украина должна перейти на контрактную армию после победы над Россией — Шмыгаль

3 января, 18:20
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Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украине необходимо перейти на контрактную армию после победы над Россией, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что также необходимо будет предоставить возможность каждому получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если Россия попытается снова совершить вторжение.

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«После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет», — подчеркнул глава правительства.

До полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать ряд законопроектов по усилению обороноспособности государства. Он предлагал отменить обязательный призыв на военную срочную службу.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Украинская армия Контрактная армия Денис Шмыгаль Война России против Украины

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