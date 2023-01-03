Украина должна перейти на контрактную армию после победы над Россией — Шмыгаль 3 января, 18:20 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украине необходимо перейти на контрактную армию после победы над Россией, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что также необходимо будет предоставить возможность каждому получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если Россия попытается снова совершить вторжение.

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«После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет», — подчеркнул глава правительства.

До полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать ряд законопроектов по усилению обороноспособности государства. Он предлагал отменить обязательный призыв на военную срочную службу.