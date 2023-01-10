В Пентагоне заявили, что США начнут тренировать украинских военных уже в этом месяце 10 января, 10:44 Союзники Киева тренируют украинских военных для отражения атак войск РФ, большинство учений проходили на территории Британии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

США начнут тренировки украинских военных в Германии уже в текущем месяце.

Об этом сообщил представитель Пентагона на брифинге.

«Я не могу сказать, начали ли мы, но могу сказать, что мы начнем в этом месяце. И это касается части коллективной подготовки», — отметил он.

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Представитель Пентагона добавил, что также важно продолжать коллективные тренировки по использованию вооружения, которое Киеву передают западные союзники.

«Мы считаем, что это дает украинцам возможность продолжать работать над тем, что они делали в течение последних десяти лет. Над приспособлением способа ведения боевых действий к более объединенным усилиям в противоположность тому, чтобы просто бить друг по другу артиллерией, рассмотреть разные способы маневрирования, сочетание огня и передвижения, чтобы иметь возможность это делать, и это дает им достаточно хорошую платформу для этого», — резюмировал он.

Ранее CNN сообщал, что США рассматривают возможность значительно расширить программу подготовки украинских военных и изменить подход к обучению. Позже в Пентагоне подтвердили, что будут обучать ВСУ на территории Европы.

Программа будет проводиться в Германии учебным командованием 7-й армии США (командования армии США в Европе и Африке), обучение каждый месяц будут проходить около 500 украинских солдат.

С начала нападения войск РФ на Украину США обучали представителей ВСУ использованию современных видов вооружения, которые Вашингтон и страны-партнеры передавали Киеву. В частности, в июле стало известно, что 200 украинских военных обучились работе с американскими РСЗО HIMARS.

Лидирует в обучении украинских военнослужащих Великобритания. Около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.