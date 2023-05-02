Переговоры по зерновому соглашению с участием всех сторон состоятся 3 мая — Reuters

2 мая, 14:11
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Грузовое судно ожидает проверки для мероприятия в пролив Босфор, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Грузовое судно ожидает проверки для мероприятия в пролив Босфор, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Переговоры по соглашению при посредничестве ООН, которое позволит безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, запланированы на среду, 3 мая, сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника.

По информации чиновныка, который отказался назвать свое имя, в переговорах примут участие все стороны — Украина, ООН, Турция и Россия.

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, обеспечивало экспорт зерна из украинских черноморских портов, который был заблокирован из-за российского вторжения.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что ситуация находится в тупике. Россия дала понять, что не позволит соглашению продолжаться после завершения срока его действия, 18 мая, поскольку не был выполнен ряд требований по содействию экспорту ее собственного зерна и удобрений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН приложить усилия для сохранения Черноморской зерновой инициативы.

Редактор: Татьяна Краевская

Теги:   Турция ООН МИД Украины зерновое соглашение

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